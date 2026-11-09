Tragedia a Pescia Romana, muore in bici davanti al nipotino: la vittima era di Ladispoli

ha perso la vita in un incidente lungo strada Chiarone, nel territorio di Montalto di Castro. Illeso il bambino che era con lui

Ladispoli, 9 novembre 2026 – Una passeggiata in bicicletta con il nipotino si è trasformata in tragedia. Claudio Moretti, 65 anni, originario di Ladispoli, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nel fine settimana a Pescia Romana, frazione di Montalto di Castro, in provincia di Viterbo. L’uomo stava pedalando lungo strada Chiarone, in compagnia del bambino, quando è stato urtato da un’auto in transito. L’impatto gli è stato fatale. Il nipotino è rimasto illeso.

Secondo le prime informazioni, l’urto ha sbalzato il 65enne sull’asfalto, provocandogli traumi gravissimi. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare: è morto sul luogo dell’incidente. Il bambino che si trovava con lui non ha riportato ferite.

Incidente a Pescia Romana, indagini sulla dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i carabinieri, impegnati nei rilievi necessari a ricostruire quanto accaduto.

Gli accertamenti sono affidati ai militari dell’Arma, che dovranno stabilire l’esatta posizione dei mezzi coinvolti e il punto in cui si è verificato l’impatto. Restano ancora da chiarire le cause dello scontro e le eventuali responsabilità.