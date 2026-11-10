Aeroporto di Fiumicino, Maiorino (M5S) propone di spostare i voli low cost: “Valutare Frosinone o Viterbo”

La senatrice chiede tempi certi per lo studio epidemiologico e rilancia il dialogo con i cittadini. Sul tavolo anche rumore, Riserva naturale e infrastrutture

Fiumicino, 10 novembre 2026 – Sviluppare l’aeroporto Leonardo da Vinci senza sacrificare la salute dei cittadini, la tutela ambientale e la qualità della vita. È la posizione espressa dalla senatrice Alessandra Maiorino dopo la partecipazione al terzo e ultimo incontro del dibattito pubblico promosso da Aeroporti di Roma (ADR) sul progetto di ampliamento dello scalo di Fiumicino. Tra le questioni sollevate figurano la necessità di avviare uno studio epidemiologico sugli effetti delle attività aeroportuali, le possibili conseguenze degli espropri e una proposta per alleggerire il traffico aereo: valutare il trasferimento dei voli low cost verso altri aeroporti, come Frosinone o Viterbo.

La senatrice riconosce l’importanza del confronto avviato da ADR e giudica il progetto attuale meno impattante rispetto a quello precedente. Sottolinea, tuttavia, che la crescita dello scalo dovrà essere accompagnata da risposte concrete alle preoccupazioni della popolazione.

Aeroporto di Fiumicino, Maiorino: “Il confronto con i cittadini è una risorsa”

“Ho partecipato con grande interesse al terzo e ultimo incontro del dibattito pubblico promosso da ADR, dedicato agli aspetti ambientali del progetto di sviluppo dell’aeroporto”, dichiara Alessandra Maiorino.

La senatrice ringrazia la società di gestione aeroportuale per aver avviato la procedura, definendola “un cambio di passo rispetto al passato e un’occasione importante per ascoltare il territorio e raccogliere il contributo della cittadinanza”.

Maiorino richiama l’attenzione sul ruolo delle associazioni e dei comitati locali, ricordando la mobilitazione contro il progetto del porto crocieristico privato legato a Royal Caribbean. Secondo quanto riferito dalla parlamentare, la realizzazione dell’opera sarebbe al momento sospesa grazie all’iniziativa intrapresa davanti al Tar dalle realtà civiche del territorio.

Per la senatrice, la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali rappresenta uno strumento per individuare soluzioni capaci di rispondere alle esigenze locali.

Anche sul progetto aeroportuale, Maiorino ritiene possibile conciliare le prospettive di sviluppo con la tutela della comunità.

“Il progetto attuale di ampliamento aeroportuale è meno impattante del precedente e il confronto può aiutare a individuare soluzioni che rispondano alle esigenze di crescita dello scalo e alle aspettative della popolazione”, osserva.

Restano però diversi nodi da affrontare: l’inquinamento acustico, la tutela della Riserva naturale, le carenze infrastrutturali e i possibili espropri legati all’intervento.

Salute e aeroporto, la richiesta di avviare lo studio epidemiologico

Uno dei punti centrali dell’intervento di Maiorino riguarda lo studio epidemiologico sugli impatti delle attività aeroportuali sulla salute.

La senatrice ricorda che l’impegno a realizzare l’indagine è stato approvato all’unanimità dal Consiglio comunale nel gennaio scorso e che l’iniziativa è ora sostenuta anche da una petizione.

Secondo Maiorino, durante l’ultimo incontro del dibattito pubblico non sarebbero emersi aggiornamenti sull’avvio dello studio.

“È importante innanzitutto dare seguito allo studio epidemiologico sugli impatti delle attività aeroportuali”, afferma, sottolineando la necessità di definire modalità e tempi della ricerca.

L’obiettivo è disporre di dati scientifici condivisi per valutare le conseguenze delle attività dello scalo e orientare le decisioni sul suo futuro.

Per la parlamentare, la disponibilità di informazioni scientifiche costituisce un elemento essenziale per affrontare il confronto tra istituzioni, gestore aeroportuale e cittadinanza.

Voli low cost a Frosinone o Viterbo, la proposta di Maiorino

La senatrice introduce anche un’ipotesi di riorganizzazione del traffico aereo: valutare il trasferimento dei voli low cost verso uno scalo diverso da Fiumicino.

“Un ulteriore tema da approfondire insieme ad ADR è la possibilità di trasferire i voli low cost su un altro scalo, valutando ipotesi come Frosinone o Viterbo”, propone Maiorino.

Nella sua valutazione, una diversa distribuzione dei collegamenti potrebbe contribuire a ridurre la pressione sul territorio di Fiumicino.

La senatrice suggerisce inoltre di considerare l’impiego di aeromobili con maggiore capacità di trasporto, per valutare la possibilità di mantenere o aumentare il numero dei passeggeri senza un corrispondente incremento dei voli.

Si tratta, allo stato, di una proposta avanzata dalla parlamentare, non di una decisione già assunta da ADR né di un piano operativo definito per gli aeroporti indicati.

L’ipotesi si inserisce nel più ampio confronto sull’equilibrio tra sviluppo delle attività aeroportuali e sostenibilità per il territorio.

Sviluppo dello scalo e tutela del territorio, il confronto resta aperto

Nel suo intervento, Maiorino insiste sulla necessità di considerare gli effetti complessivi delle trasformazioni previste per Fiumicino, senza limitare l’analisi al solo ampliamento dell’aeroporto.

Accanto alle questioni ambientali e sanitarie, la senatrice richiama infatti la carenza di infrastrutture, trasporti e servizi, ritenendo necessario affrontare questi aspetti nel dialogo con ADR e con le istituzioni coinvolte.

“La crescita dell’aeroporto è nell’interesse di tutti, così come lo sono la tutela dell’ambiente, la salute, la qualità della vita e il diritto degli abitanti a trasporti e servizi adeguati”, dichiara.

“Sono obiettivi che possono e devono procedere insieme”, aggiunge.