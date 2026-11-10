Alla Pisana il percorso creativo di Dante Ferretti e Pier Paolo Pasolini

È aperta al pubblico, nella sede del Consiglio regionale del Lazio, la mostra “Dante Ferretti. Bellezza imperfetta”, dedicata al rapporto artistico e umano tra Dante Ferretti e Pier Paolo Pasolini. L’esposizione resterà visitabile alla Pisana fino al 2 dicembre 2026.

Il percorso ricostruisce una collaborazione sviluppata per oltre un decennio nel cinema italiano, dagli esordi del giovane scenografo fino alla sua maturazione professionale. Bozzetti, disegni scenografici, materiali documentali e contenuti audiovisivi mostrano la costruzione degli ambienti e delle immagini di alcuni film realizzati insieme.

La mostra segue anche il processo creativo alla base di quel sodalizio e il passaggio dalle idee preparatorie allo schermo. Il titolo richiama una concezione dell’errore e dell’imperfezione come componenti della creazione artistica, presentata dal curatore David Miliozzi come una delle lezioni trasmesse da Pasolini a Ferretti.

All’inaugurazione hanno partecipato il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Emanuele Cangemi, i consiglieri regionali Rodolfo Lena, Mario Ciarla e Valerio Novelli, oltre a Enrico Cavallari, oggi componente del Consiglio di amministrazione di Cinecittà S.p.A. Presenti anche Ferretti, Miliozzi e l’organizzatore Carmine Caracciolo.

Gli incontri con le scuole

La programmazione proseguirà con due appuntamenti nella Sala Mechelli, il 17 e il 26 novembre alle 10.30. Gli incontri saranno aperti al pubblico e prevedono la partecipazione delle scuole; al primo sarà presente nuovamente Dante Ferretti.

In entrambe le giornate verrà proiettato il documentario “Dante Ferretti. Bellezza Imperfetta. Io e Pasolini”, dedicato al rapporto personale e professionale tra lo scenografo e il regista.