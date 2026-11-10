Alunno sospeso per 15 giorni a Ladispoli, il caso finì in tribunale: Agresti annuncia l’assoluzione

Ladispoli, 10 novembre 2026 – Un alunno sospeso per 15 giorni, il ricorso della famiglia al TAR e una lunga serie di procedimenti disciplinari e giudiziari. Una vicenda che, secondo quanto annunciato dall’ex dirigente scolastico Riccardo Agresti, si è conclusa nei giorni scorsi con l’assoluzione nell’ultimo processo che lo vedeva imputato, relativo alla presunta mancata ottemperanza alle disposizioni del Tribunale amministrativo regionale.

“Ora sono finalmente un uomo libero, senza più spade di Damocle sul capo“, scrive Agresti in un lungo post pubblicato su Facebook, nel quale ripercorre le accuse affrontate negli anni e rivendica la correttezza del proprio operato.

“Ancora una volta sono stato assolto da un’accusa a mio parere pretestuosa e per il Tribunale insussistente, nata per impedirmi di fare il mio lavoro di didatta”, afferma l’ex dirigente.

La sospensione dell’alunno e il ricorso al TAR

All’origine della controversia c’è un provvedimento disciplinare di allontanamento dalla scuola per 15 giorni effettivi di lezione, deliberato dal Consiglio di classe nei confronti di un alunno.

Secondo la ricostruzione di Agresti, la scuola si trovava ad affrontare una situazione complessa, legata anche alla documentazione sanitaria del minore, che il dirigente riteneva non adeguata a rappresentarne le effettive necessità. Una circostanza che, sempre secondo il suo racconto, avrebbe reso difficile garantire il sostegno necessario e il regolare svolgimento delle lezioni.

Agresti sostiene che, prima della decisione disciplinare, l’istituto avesse tentato ripetutamente di confrontarsi con la famiglia. Il Consiglio di classe aveva quindi deliberato la sospensione, ritenendo di applicare il regolamento scolastico.

La famiglia aveva contestato il provvedimento, rivolgendosi alla stampa e alla giustizia amministrativa. Da quella controversia erano scaturite ulteriori vicende che avevano coinvolto direttamente il dirigente scolastico.

Le accuse, la sospensione dal servizio e l’ultima assoluzione

Nel suo messaggio, Riccardo Agresti riferisce di essere stato sospeso dal servizio per dieci giorni senza stipendio e di aver affrontato contestazioni per abuso dei mezzi di correzione, diffamazione aggravata e mancato rispetto delle indicazioni del TAR.

L’ex dirigente afferma di essere stato successivamente reintegrato e di aver recuperato lo stipendio trattenuto. Le accuse di abuso dei mezzi di correzione e diffamazione aggravata, secondo quanto riporta, sarebbero state archiviate.

L’ultimo procedimento, relativo alla presunta mancata ottemperanza alle disposizioni del TAR, si sarebbe invece concluso nei giorni scorsi con un’assoluzione.

“È stato chiarito che ogni mia azione si è svolta nella legalità e che, per chi conosce la scuola, ho sempre avuto un solo scopo: diffondere istruzione e cultura, per costruire una società migliore insieme ai giovani che hanno frequentato le scuole in cui ho insegnato o che ho diretto”, scrive Agresti.

Il messaggio di Agresti dopo la vicenda giudiziaria

Nel post, l’ex dirigente ripercorre anche il peso personale e professionale delle contestazioni, ricordando le critiche ricevute e ringraziando chi gli è rimasto vicino. Tra le persone citate figurano la sua legale di fiducia, l’avvocata Giulia Fiorucci, e la dirigente scolastica Velia Ceccarelli, che, secondo Agresti, ne aveva preso pubblicamente le difese.