Anna Cappellini: “Lavorerò con tecnici e atleti per far crescere la danza su ghiaccio”

Milano – La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio annuncia la nomina di Anna Cappellini quale nuovo direttore tecnico della danza su ghiaccio per la stagione sportiva 2026-2027.

La nomina è stata deliberata dal precedente Consiglio federale sotto la presidenza di Andrea Gios, nell’ambito delle decisioni relative all’organizzazione tecnica del settore. La scelta si inserisce però nel percorso di continuità istituzionale della Federazione, oggi guidata dal presidente Thomas Rottensteiner, eletto il 24 ottobre 2026, che ricopriva il ruolo di vicepresidente nel precedente Consiglio federale.

“Anna Cappellini rappresenta un profilo di grande valore per la danza su ghiaccio, grazie a un percorso che unisce risultati agonistici di assoluto prestigio, competenze tecniche e una significativa esperienza internazionale. La sua conoscenza della disciplina, maturata prima sul ghiaccio e successivamente attraverso l’attività tecnica e organizzativa, costituisce un patrimonio importante per la Federazione. Il precedente Consiglio federale ha saputo individuare in lei una figura adatta a ricoprire questo incarico e riteniamo importante dare continuità a questa scelta, valorizzando le competenze che potrà mettere a disposizione del movimento italiano”, dichiara il presidente federale Thomas Rottensteiner.

Nel ruolo di direttore tecnico della danza, Cappellini metterà a disposizione della Federazione le conoscenze maturate nel corso della carriera agonistica e successivamente sviluppate attraverso l’attività tecnica e la partecipazione alle competizioni internazionali. La sua esperienza contribuirà ad accompagnare il percorso di crescita della specialità, in collaborazione con la struttura federale e con le diverse componenti tecniche del settore.

In coppia con Luca Lanotte, con il quale ha gareggiato per il Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, ha conquistato il titolo mondiale di danza su ghiaccio nel 2014 a Saitama, diventando la seconda coppia italiana a raggiungere il vertice iridato della specialità dopo Barbara Fusar Poli e Maurizio Margaglio. Nello stesso anno ha vinto anche il titolo europeo, cui si aggiungono tre medaglie d’argento continentali consecutive, nel 2015, 2016 e 2017, oltre a numerosi titoli italiani. Insieme a Lanotte ha rappresentato l’Italia in tre edizioni dei Giochi olimpici invernali, a Vancouver 2010, Sochi 2014 e PyeongChang 2018.

Terminata la carriera agonistica ai massimi livelli, Cappellini ha proseguito il proprio percorso nel mondo del pattinaggio di figura come allenatrice federale di secondo livello e componente della Commissione tecnica federale. Da otto stagioni opera inoltre come International Technical Specialist.

Il suo percorso professionale si è arricchito ulteriormente con l’incarico di Sport Manager per il pattinaggio di figura ai Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026. Un’esperienza che le ha consentito di mettere a frutto la conoscenza della disciplina anche sul piano organizzativo e gestionale, confrontandosi con le esigenze di un evento sportivo di rilevanza internazionale.

“Accolgo questo incarico con grande soddisfazione e con la consapevolezza della responsabilità che comporta. La danza su ghiaccio ha rappresentato una parte fondamentale della mia vita, prima come atleta e poi attraverso le esperienze maturate in ambito tecnico e organizzativo. Dopo il percorso vissuto con Milano Cortina 2026, sono orgogliosa di poter mettere le competenze acquisite al servizio della Federazione e del movimento italiano. Vorrei lavorare in stretta sinergia con tecnici, atleti e società per favorire la crescita dei giovani talenti e creare le condizioni migliori per lo sviluppo della disciplina, con l’ambizione di continuare a ottenere risultati significativi anche a livello internazionale”, dichiara Anna Cappellini.

Foto FISG (da Ufficio Stampa FISG)