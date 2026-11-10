Antonelli rientra in Italia, la torre di controllo dell’Aeroporto di Bologna: “Grande Kimi, bentornato!”

Un saluto che assume un significato ancora più speciale per il ventenne bolognese, protagonista di un’impresa destinata a entrare nella storia dello sport italiano. Otto giorni fa con il terzo posto conquistato al Gran Premio del Messico, Antonelli ha infatti matematicamente conquistato il Mondiale 2026, riportando un pilota italiano sul tetto della Formula 1 dopo 73 anni (leggi qui) . L’ultimo a riuscirci era stato Alberto Ascari, campione del mondo nel 1952 e nel 1953. Prima di lui, nel 1950, il primo titolo iridato della storia della Formula 1 era andato a Giuseppe Farina. Antonelli diventa così il terzo italiano a conquistare il campionato piloti e il più giovane campione del mondo nella storia della categoria, a soli 20 anni.