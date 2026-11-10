Black Friday 2026, quando iniziano le offerte e come riconoscere i veri sconti

Dal Black Friday al Cyber Monday, novembre entra nel vivo delle promozioni. Attenzione ai prezzi dei 30 giorni precedenti, alle offerte online e ai diritti sui resi

Roma, 10 novembre 2026 – Il Black Friday 2026 si avvicina, ma per trovare le prime offerte non sarà necessario aspettare l’ultimo venerdì di novembre. La data ufficiale è venerdì 27 novembre, anche se diverse catene commerciali hanno già avviato promozioni anticipate o si preparano a lanciare la Black Week, la settimana dedicata agli sconti che precede l’appuntamento principale. Le offerte proseguiranno, in molti casi, fino a lunedì 30 novembre, giorno del Cyber Monday.

Dagli smartphone agli elettrodomestici, dall’abbigliamento ai prodotti per la casa, il periodo delle promozioni rappresenta un’occasione per anticipare gli acquisti natalizi. Ma non tutti gli sconti annunciati corrispondono necessariamente al prezzo più conveniente. Per capire se un’offerta è davvero vantaggiosa, esiste una regola importante da conoscere: il prezzo più basso praticato nei 30 giorni precedenti.

Black Friday 2026, quando iniziano gli sconti e quanto durano

Il calendario del Black Friday 2026 prevede tre appuntamenti principali. Il primo è la Black Week, che per numerosi operatori commerciali inizierà lunedì 23 novembre. Non esiste però una data unica obbligatoria: ciascun negozio può decidere quando avviare le proprie campagne promozionali, e alcune offerte sono già disponibili nei giorni precedenti.

Il momento centrale sarà venerdì 27 novembre, data del Black Friday vero e proprio. La ricorrenza nasce negli Stati Uniti e cade tradizionalmente il giorno successivo al Thanksgiving, la festa del Ringraziamento, che quest’anno si celebra il 26 novembre.

Il fine settimana del 28 e 29 novembre potrà rappresentare un’ulteriore occasione per acquistare i prodotti rimasti in promozione, mentre lunedì 30 novembre sarà la volta del Cyber Monday, giornata tradizionalmente associata soprattutto agli acquisti online e al settore tecnologico.

La durata effettiva delle offerte dipenderà comunque dai singoli rivenditori. Alcune promozioni potrebbero terminare prima del 30 novembre, altre essere prorogate o riguardare soltanto determinati prodotti e quantità disponibili.

Sconti Black Friday, la regola dei 30 giorni: come capire se un’offerta conviene

Uno degli aspetti più importanti riguarda il prezzo di riferimento utilizzato per calcolare gli sconti.

In Italia, l’articolo 17-bis del Codice del consumo, introdotto dal decreto legislativo 26 del 2023, stabilisce che gli annunci di riduzione del prezzo debbano indicare il prezzo precedente, generalmente individuato nel prezzo più basso applicato dal venditore nei 30 giorni antecedenti la promozione.

Questo significa che, quando un negozio pubblicizza una riduzione percentuale, il confronto deve rispettare le regole previste dalla normativa e non può basarsi arbitrariamente su un prezzo più alto praticato in passato. Sono previste alcune eccezioni e disposizioni particolari, tra cui quelle relative ai prodotti commercializzati da meno di 30 giorni e agli sconti progressivi.

Per i consumatori, il consiglio è semplice: non fermarsi alla percentuale evidenziata sull’etichetta. Prima di acquistare, è utile confrontare il prezzo finale con quello dello stesso prodotto presso altri rivenditori e, quando possibile, verificarne l’andamento nelle settimane precedenti attraverso strumenti di monitoraggio dei prezzi.

Un ribasso del 40% non garantisce automaticamente il miglior affare disponibile. A fare la differenza è il prezzo effettivo da pagare, comprese le eventuali spese di spedizione.

Black Friday, attenzione alle offerte online: come evitare le truffe

Durante il periodo delle promozioni, anche gli acquisti online richiedono particolare attenzione.

Tra i rischi segnalati dalla Polizia Postale figurano i siti di vendita contraffatti, le comunicazioni fraudolente inviate tramite email o messaggi e le offerte che indirizzano gli utenti verso pagine create per sottrarre dati personali o informazioni di pagamento.

Prima di concludere un ordine, è opportuno verificare l’indirizzo del sito, l’identità del venditore e la presenza di recapiti e informazioni societarie attendibili. Una piattaforma sconosciuta che propone un prodotto a un prezzo enormemente inferiore a quello di mercato merita ulteriori controlli.

Anche i messaggi che annunciano sconti eccezionali con scadenze immediate devono essere valutati con cautela. Per gli acquisti presso grandi catene o piattaforme note, è preferibile raggiungere il negozio attraverso il sito ufficiale o l’applicazione autentica, evitando collegamenti ricevuti da fonti non verificate.

Un’altra precauzione riguarda i pagamenti: meglio scegliere strumenti tracciabili e sistemi che offrano adeguate tutele in caso di contestazione, evitando di condividere PIN, password o codici di autenticazione.

Resi e garanzia: quali diritti valgono durante il Black Friday

Gli acquisti effettuati durante il Black Friday non fanno perdere le tutele normalmente riconosciute ai consumatori.

Per gli acquisti online effettuati presso venditori professionali, il diritto di recesso consente generalmente di restituire il prodotto entro 14 giorni dalla consegna, senza dover indicare una motivazione. Sono previste eccezioni per determinate categorie di beni e servizi. Le spese dirette di restituzione possono restare a carico dell’acquirente, secondo le condizioni previste dalla legge.

Diversa è la situazione degli acquisti nei negozi fisici: se il prodotto non presenta difetti, il venditore non è generalmente obbligato ad accettare un reso per semplice ripensamento, salvo che abbia previsto volontariamente questa possibilità.

Resta invece valida la garanzia legale di conformità, che per i beni nuovi acquistati da un professionista dura due anni dalla consegna. La garanzia copre i difetti di conformità secondo quanto previsto dal Codice del consumo, indipendentemente dal fatto che l’articolo sia stato acquistato a prezzo pieno o scontato.

Conviene comprare subito o aspettare il 27 novembre?

La risposta dipende dal prodotto e dall’offerta effettivamente disponibile. Non esiste una regola secondo cui il prezzo più basso debba necessariamente arrivare nel giorno del Black Friday.

Alcuni negozi anticipano le promozioni migliori, altri possono introdurre ulteriori ribassi durante il fine settimana o in occasione del Cyber Monday. Aspettare può quindi essere conveniente, ma non garantisce un prezzo inferiore né la disponibilità dello stesso articolo.