Civitavecchia, recuperata l’area dietro la stazione: 200 posti auto gratuiti in più

Civitavecchia, 10 novembre 2026 – Duecento posti auto gratuiti in più nei pressi della stazione ferroviaria. È il risultato dell’intervento di pulizia e recupero dell’area situata in fondo al parcheggio dello scalo, dove sono stati rimossi detriti e materiali accumulati nel tempo. I nuovi spazi di sosta, contrassegnati da strisce bianche, vengono così restituiti alla città nell’ambito dell’accordo di programma tra il Comune e Rete Ferroviaria Italiana (RFI).