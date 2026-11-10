ANTI DEGRADO
Civitavecchia, recuperata l’area dietro la stazione: 200 posti auto gratuiti in più
Completata la pulizia dell’area retrostante il parcheggio ferroviario, nell’ambito dell’accordo con RFI
Civitavecchia, 10 novembre 2026 – Duecento posti auto gratuiti in più nei pressi della stazione ferroviaria. È il risultato dell’intervento di pulizia e recupero dell’area situata in fondo al parcheggio dello scalo, dove sono stati rimossi detriti e materiali accumulati nel tempo. I nuovi spazi di sosta, contrassegnati da strisce bianche, vengono così restituiti alla città nell’ambito dell’accordo di programma tra il Comune e Rete Ferroviaria Italiana (RFI).
L’operazione rientra in un progetto più ampio che, oltre alla riqualificazione della stazione ferroviaria, prevede il recupero delle aree retrostanti. L’obiettivo è ampliare la disponibilità di parcheggi e valorizzare una zona rimasta a lungo inutilizzata.
Civitavecchia, 200 posti auto gratuiti vicino alla stazione
La conclusione delle operazioni di pulizia consente di recuperare circa 200 posti auto gratuiti, rispondendo a una delle esigenze più frequentemente segnalate dai cittadini.
“La carenza di parcheggi è tra i problemi che i cittadini ci segnalano più spesso”, dichiara il sindaco Marco Piendibene. “Con questo intervento recuperiamo circa 200 posti gratuiti e restituiamo alla città uno spazio rimasto troppo a lungo nel degrado. È il frutto del lavoro con RFI e di una programmazione che non si ferma alla stazione”.
Il primo cittadino ha inoltre chiesto a RFI di intervenire sull’illuminazione dell’area, attraverso la riaccensione delle torri faro.
“Ho inoltre chiesto a RFI di riaccendere le torri faro, per ripristinare l’illuminazione della zona e migliorarne la sicurezza”, aggiunge Piendibene.
Il ripristino dell’illuminazione è dunque una richiesta avanzata dal Comune, non un intervento già completato.
Il recupero dell’area nell’accordo tra Comune e RFI
L’ampliamento della disponibilità di parcheggi si inserisce nel programma di interventi concordato con RFI per la riqualificazione della stazione e delle aree circostanti.
Il recupero dello spazio retrostante lo scalo rappresenta un intervento sulla mobilità urbana, con l’obiettivo di aumentare le possibilità di sosta gratuita in una zona frequentata da pendolari e cittadini.
“È un’area preziosa per la mobilità cittadina, a ridosso dello scalo ferroviario”, sottolinea l’assessore all’Urbanistica Giancarlo Cangani. “Il suo recupero fa parte di una strategia più ampia di valorizzazione delle aree urbane, condotta insieme agli altri soggetti coinvolti”.