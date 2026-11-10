Civitavecchia, villetta in fiamme: donna intossicata dal fumo

Le fiamme sono divampate in via delle Verbene intorno alle 12. La residente è riuscita a uscire autonomamente

Civitavecchia, 10 ottobre 2026 – Un incendio è divampato al primo piano di una villetta in via delle Verbene, a Civitavecchia, intorno alle 12 di oggi, martedì 10 novembre. La donna che si trovava nell’abitazione è riuscita a mettersi in salvo autonomamente, abbandonando l’edificio prima dell’arrivo dei soccorsi. Visibilmente scossa per l’accaduto e lievemente intossicata dal fumo, è stata affidata alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Civitavecchia, con l’equipaggio della 17A. Dopo una prima valutazione della situazione da parte del caposquadra, i pompieri hanno avviato le operazioni di spegnimento, riuscendo a circoscrivere rapidamente le fiamme.

Incendio a Civitavecchia, fiamme confinate al primo piano

La rapidità dell’intervento ha permesso di impedire la propagazione dell’incendio al resto della villetta. Il fuoco è rimasto confinato al primo piano, dove è stato completamente spento dai vigili del fuoco.

L’azione delle squadre intervenute ha così consentito di salvaguardare la restante porzione dell’abitazione, evitando che le fiamme raggiungessero gli altri ambienti dello stabile.

Ultimate le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno proseguito con gli interventi di messa in sicurezza dell’edificio.