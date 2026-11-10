Decreto Bollette, come funziona la soglia del gas a 58,9 euro e quanto si risparmia: le stime

Il Consiglio dei ministri approva il nuovo decreto per ridurre i costi dell’energia. Meccanismo legato alla soglia di 58,9 euro per megawattora, nuove regole ARERA e prime stime dei benefici

Roma, 10 novembre 2026 – Un nuovo meccanismo per contenere il prezzo dell’energia elettrica quando il costo del gas aumenta, regole più stringenti contro le possibili distorsioni del mercato e interventi sugli oneri di sistema. Il Consiglio dei ministri, nella seduta di lunedì 9 novembre 2026, ha approvato il nuovo Decreto Bollette, con l’obiettivo di ridurre i costi di elettricità e gas per famiglie e imprese.

Il provvedimento interviene su uno dei principali meccanismi di formazione del prezzo dell’energia: il legame tra il costo del gas naturale utilizzato nelle centrali termoelettriche e il prezzo dell’elettricità sul mercato all’ingrosso. La soglia individuata dal governo è di 58,9 euro al megawattora, oltre la quale è previsto un sistema destinato ad attenuare il trasferimento dei rincari.

Le prime misure scatteranno dal 1° gennaio 2027, mentre uno dei meccanismi di rimborso avrà una durata massima di 18 mesi. Secondo le stime dell’esecutivo, gli effetti economici saranno particolarmente significativi per le imprese con consumi elevati e una quota rilevante di autoproduzione.

Decreto Bollette, come funziona la soglia del gas a 58,9 euro

Il nuovo decreto-legge modifica alcune disposizioni già previste dal decreto del 20 febbraio 2026, numero 21, successivamente convertito nella legge 49 del 10 aprile. L’intervento punta a ridurre l’impatto del costo del gas sulla produzione termoelettrica attraverso un sistema di rimborsi destinato agli impianti alimentati a gas naturale o a gas derivati.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato che il governo ha deciso di affrontare il meccanismo che trasferisce i rincari del gas sul prezzo dell’elettricità: “Quando il prezzo del gas supera i 58,9 euro al megawattora, scatta il meccanismo previsto dal decreto per evitare che il rincaro si trasferisca integralmente sul prezzo dell’elettricità”, ha dichiarato la premier.

Dal 1° gennaio 2027 saranno inoltre incluse nel sistema di rimborso ulteriori componenti della tariffa di trasporto del gas naturale. Le modalità applicative saranno definite dall’ARERA, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente.

Un secondo meccanismo prevede rimborsi aggiuntivi ai produttori termoelettrici, per un periodo non superiore a 18 mesi, con importi stabiliti dalla stessa Autorità.

Quanto si risparmia sulle bollette: le stime per il 2027

Il governo ha diffuso alcune simulazioni riferite ai consumi elettrici del 2027, con importi differenti a seconda della dimensione e delle caratteristiche delle imprese.

Per una piccola impresa artigiana, con consumi annui di 40 megawattora (MWh), il risparmio stimato è di circa 280 euro. Il beneficio sale a 210mila euro per una grande impresa alimentare che consuma 30mila MWh all’anno.

La riduzione più consistente riguarda invece le imprese energivore con una quota significativa di autoproduzione: per un’azienda con consumi annui di 40mila MWh, il risparmio stimato dal governo raggiunge 520mila euro.

Si tratta di stime riferite a specifici profili di consumo, non di riduzioni automatiche garantite a tutte le imprese. L’effettivo risparmio dipenderà dalle caratteristiche delle forniture e dall’applicazione delle misure previste dal decreto.

Nuove regole ARERA contro le distorsioni del mercato elettrico

Il decreto interviene anche sul funzionamento del mercato all’ingrosso dell’energia. L’ARERA dovrà adottare linee guida per individuare e valutare le condotte di trattenimento economico della capacità produttiva e le eventuali pratiche abusive da parte degli operatori.

L’obiettivo dichiarato è contrastare comportamenti che possono contribuire a mantenere elevati i prezzi dell’elettricità e favorire una maggiore concorrenza. Secondo Meloni, inoltre, i minori costi di produzione delle fonti rinnovabili devono potersi tradurre in benefici per famiglie e imprese.

Il decreto introduce anche limiti al trasferimento dei costi del nuovo meccanismo sui consumatori: gli operatori chiamati a finanziarlo non potranno riversare sulle bollette importi superiori a quelli consentiti dalla normativa.

La durata temporanea del sistema, accompagnata da un’uscita graduale, mira a evitare cambiamenti bruschi al termine dell’intervento.

Gas, previsto anche un taglio degli oneri di sistema

Accanto alle misure sull’elettricità, il governo interviene sugli oneri di sistema applicati al gas naturale.

Per il 2027, l’ARERA dovrà definire le modalità di riduzione di queste componenti tariffarie, nei limiti delle risorse disponibili.

La presidente del Consiglio ha richiamato un intervento da oltre 850 milioni di euro sugli oneri di sistema del gas, che dovrebbe affiancarsi agli effetti del nuovo meccanismo sul prezzo dell’elettricità.