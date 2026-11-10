Fiumicino, Progetto Civico e opposizione chiedono un quarto incontro pubblico a Maccarese

Fiumicino, 10 settembre 2026 – Un quarto incontro pubblico a Maccarese per discutere il progetto di ampliamento dell’aeroporto Leonardo da Vinci, con particolare attenzione alla quarta pista e alle conseguenze per il territorio. È la richiesta avanzata dai gruppi consiliari di opposizione di Fiumicino e sostenuta dal Comitato Progetto Civico Italia Fiumicino, dopo la terza riunione del Dibattito Pubblico che si è svolta venerdì 6 novembre.

Al centro della richiesta c’è la necessità, secondo i promotori, di coinvolgere direttamente gli abitanti di Maccarese e Fregene, le località considerate maggiormente esposte agli effetti degli interventi previsti. Il comitato annuncia inoltre che, qualora non venga fissata una nuova data, è pronto a promuovere autonomamente un incontro, invitando Aeroporti di Roma (ADR), ENAC, Comune di Fiumicino e Regione Lazio.

Quarta pista, l’opposizione: “Il dibattito pubblico si faccia a Maccarese”

I consiglieri di opposizione hanno formalizzato la richiesta di organizzare almeno uno degli incontri del Dibattito Pubblico a Maccarese, ritenendo insufficiente il confronto svolto finora.

“Continuiamo a ripeterlo: è necessario portare il confronto a Maccarese. Non è una richiesta secondaria, ma una condizione fondamentale perché il Dibattito Pubblico sia davvero tale. Altrimenti tutto il resto rischia di diventare fuffa”, dichiarano i gruppi consiliari.

Secondo l’opposizione, il progetto avrebbe un valore di circa 9 miliardi di euro e comporterebbe trasformazioni significative per il territorio. I consiglieri sostengono inoltre che oltre cento famiglie rischierebbero di dover lasciare le proprie abitazioni a causa degli interventi previsti. Si tratta di conseguenze prospettate dall’opposizione, non di espropri già effettuati.

“Non si può pensare di discutere un intervento di queste dimensioni senza andare proprio nei luoghi che ne subiranno maggiormente le conseguenze”, sottolineano i firmatari.

Le preoccupazioni riguardano soprattutto il consumo di suolo, gli effetti ambientali, la viabilità e la qualità della vita dei residenti. I consiglieri contestano anche la scelta delle sedi degli incontri, ricordando la disponibilità di spazi pubblici a Maccarese.

“Il Dibattito Pubblico non è una concessione di ADR, ma uno strumento di confronto e partecipazione. È un dovere nei confronti delle comunità coinvolte, non un appuntamento da gestire a discrezione del proponente”, affermano.

La richiesta è sottoscritta dai consiglieri del Partito Democratico Ezio Di Genesio Pagliuca, Fabio Zorzi, Erica Antonelli e Paolo Calicchio; da Angelo Petrillo, Paola Meloni e Giuseppe Miccoli della Lista Civica Ezio; e da Barbara Bonanni di Sinistra Italiana e Reti Civiche.

Il comitato: “Se ADR non fisserà un nuovo incontro, lo organizzeremo noi”

Alla richiesta dell’opposizione si aggiunge quella del Comitato Progetto Civico Italia Fiumicino, che contesta la conclusione del confronto con i cittadini e chiede un ulteriore appuntamento dedicato alla quarta pista.

“Chiediamo che Maccarese, la località più esposta agli effetti della quarta pista, sia il teatro di un quarto dibattito”, afferma il comitato, sottolineando le difficoltà incontrate dai residenti delle località settentrionali nel partecipare agli incontri organizzati a Fiumicino.

Secondo i rappresentanti del comitato, l’ultima riunione avrebbe riservato troppo spazio alla presentazione del progetto da parte dei proponenti, lasciando un tempo insufficiente alle osservazioni dei cittadini.

Da qui la richiesta di un nuovo confronto per ottenere risposte alle questioni che, secondo il comitato, sono rimaste aperte.

“Se non verrà accordata una nuova data da ADR, saremo noi come comitato di cittadini insieme a tutte le forze e componenti politiche che si sono esposte a tutela del territorio a promuoverla”, annunciano i rappresentanti di Progetto Civico Italia Fiumicino.

L’intenzione è invitare al tavolo ADR, ENAC, Comune e Regione Lazio, affinché possano rispondere direttamente alle domande dei residenti.

Ambiente, espropri e viabilità: le risposte richieste sul progetto

Tra i principali punti sollevati dal comitato figurano le valutazioni ambientali e sanitarie legate all’ampliamento aeroportuale.

In particolare, viene chiesto di poter esaminare studi e valutazioni indipendenti su rumore, qualità dell’aria, incidenza delle malattie per tipologia e fasce d’età, assetto idrogeologico e conseguenze sul territorio agricolo.

Un altro tema riguarda gli espropri previsti dal progetto. Il comitato chiede uno studio indipendente sull’impatto sociale degli interventi, con particolare riferimento alle abitazioni e alle attività commerciali interessate dai cantieri, oltre a chiarimenti sulle eventuali misure di mitigazione e indennizzo.

Vengono richiesti inoltre approfondimenti sulla natura e sull’effettiva applicabilità del protocollo d’intesa collegato al progetto, comprese la fattibilità e la copertura finanziaria delle misure previste.

Sul fronte della mobilità, il comitato sollecita uno studio sui collegamenti tra l’aeroporto e Roma, per valutare come potrebbero essere gestiti gli eventuali flussi aggiuntivi di passeggeri e lavoratori e quali conseguenze avrebbero sulla viabilità della Capitale.

Il nodo del Piano nazionale degli aeroporti e la richiesta di più tempo

Il Comitato Progetto Civico Italia Fiumicino richiama anche il Piano nazionale degli aeroporti 2026-2035, sostenendo che il progetto della quarta pista dovrebbe essere valutato tenendo conto delle scelte previste dal documento.

Secondo quanto riportato dal comitato, il Piano non sarebbe ancora stato approvato e la relativa proposta si troverebbe nella fase conclusiva della Valutazione ambientale strategica, avviata ad agosto presso il Ministero dell’Ambiente.

I rappresentanti di Progetto Civico Italia sottolineano inoltre la previsione di un terzo aeroporto nel Lazio, che, a loro giudizio, potrebbe modificare gli scenari di traffico dello scalo di Fiumicino e incidere sulla valutazione della necessità della quarta pista.

Il comitato giudica insufficienti anche i 60 giorni previsti per il procedimento, richiamando l’articolo 40 del Codice dei contratti pubblici, e sostiene la richiesta di un differimento dei termini per consentire un esame più approfondito della documentazione.

Resta quindi aperta la richiesta di un quarto incontro a Maccarese. In assenza di una nuova data concordata con ADR, il comitato ribadisce la disponibilità a organizzare un confronto pubblico con le istituzioni e i soggetti coinvolti nel progetto.