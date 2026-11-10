Grand Prix di Judo a Zagabria, in gara 21 Azzurri: in palio preziosi punti per Los Angeles 2028

E’ tutto pronto per il Grand Prix di Judo a Zagabria . La competizione si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 novembre all’Arena Zagreb e sarà terzultimo appuntamento stagionale del circuito iridato del World Judo Tour.

Come riporta agc/coni.it, ecco i convocati: Andrea Carlino (-60 kg), Matteo Piras e Valerio Accogli (-66 kg), Fabio Basile (-73 kg), Antonio Esposito e Bright Maddaloni Nosa (-81 kg), Kenny Komi Bedel (-90 kg), Jean Carletti (-100 kg), Tommaso Fava (+100 kg) in campo maschile ed Assunta Scutto (foto IJF) ed Asia Avanzato (-48 kg), Gaia Stella ed Ilaria Finestrone (-52 kg), Giulia Carná e Veronica Toniolo (-57 kg), Flavia Favorini e Savita Russo (-63 kg), Sara Corbo e Nadia Simeoli (-70 kg), Erica Simonetti e Tiziana Marini (+78 kg) per quanto riguarda quello femminile.