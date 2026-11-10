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Grand Prix di Judo a Zagabria, in gara 21 Azzurri: in palio preziosi punti per Los Angeles 2028

10 novembre 2026 | 21:19
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di Redazione

Redazione

Grand Prix di Judo a Zagabria, in gara 21 Azzurri: in palio preziosi punti per Los Angeles 2028

Assunta Scutto e Fabio Basile guidano l’Italia nel terzultimo appuntamento del circuito iridato

E’ tutto pronto per il Grand Prix di Judo a Zagabria. La competizione si svolgerà da venerdì 13 a domenica 15 novembre all’Arena Zagreb e sarà terzultimo appuntamento stagionale del circuito iridato del World Judo Tour.

La Nazionale Italiana scenderà sul tatami con 21 Azzurri. In palio ci saranno preziosi punti olimpici per Los Angeles 2028.

Come riporta agc/coni.it, ecco i convocati: Andrea Carlino (-60 kg), Matteo Piras e Valerio Accogli (-66 kg), Fabio Basile (-73 kg), Antonio Esposito e Bright Maddaloni Nosa (-81 kg), Kenny Komi Bedel (-90 kg), Jean Carletti (-100 kg), Tommaso Fava (+100 kg) in campo maschile ed Assunta Scutto (foto IJF) ed Asia Avanzato (-48 kg), Gaia Stella ed Ilaria Finestrone (-52 kg), Giulia Carná e Veronica Toniolo (-57 kg), Flavia Favorini e Savita Russo (-63 kg), Sara Corbo e Nadia Simeoli (-70 kg), Erica Simonetti e Tiziana Marini (+78 kg) per quanto riguarda quello femminile.

Zagabria: Il Programma – Fonte agc/coni.it (da coni.it)

*final block dalle ore 17.00

Venerdì 13 novembre

D: -48 kg, -52 kg, -57 kg

U: -60 kg, -66 kg

Sabato 14 novembre

D: -63 kg, -70 kg

U: -73 kg, -81 kg

Domenica 15 novembre

D: -78 kg, +78 kg

U: -90 kg, -100 kg, +100 kg

Foto IJF (da coni.it)

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