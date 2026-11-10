Il Lazio presenta la Manovra finanziaria: taglio Irpef dell’1,6% fino a 35mila euro, sgravi Irap e 87 milioni ai Comuni

Rocca rivendica il risanamento dei conti: debito previsto sotto i 7 miliardi, avanzo di oltre 321 milioni e nessun nuovo indebitamento. Nel 2027 l’obiettivo è uscire dal piano di rientro sanitario

Roma, 10 novembre 2026 – Meno tasse per i contribuenti con redditi fino a 35mila euro, agevolazioni per le imprese fondate da under 35 e nuovi investimenti nei piccoli Comuni. Sono i principali interventi della manovra economica 2027 della Regione Lazio, presentata dal presidente Francesco Rocca e dall’assessore al Bilancio Giancarlo Righini. La proposta di bilancio 2027-2029 e la legge di stabilità riguardano anche disabilità, energia, edilizia, turismo e agricoltura. Le misure attendono l’approvazione del Consiglio.

Irpef e Irap, le agevolazioni previste

Il provvedimento fiscale più rilevante riguarda l’addizionale regionale Irpef. Per il 2027 la giunta propone di disapplicare la maggiorazione dell’1,6% per i redditi fino a 35mila euro. Non viene eliminata l’intera addizionale. Secondo le stime regionali, per un contribuente con un reddito di 35mila euro il risparmio rispetto all’anno d’imposta precedente sarebbe di circa 320 euro.

La giunta punta anche a rimuovere l’ulteriore maggiorazione Irpef dello 0,5%, attraverso possibili modifiche nazionali. È un obiettivo, non una misura già disposta, subordinato agli equilibri di bilancio e alla tutela dei servizi essenziali.

È prevista la disapplicazione della maggiorazione Irap per le imprese create nel 2027 da giovani sotto i 35 anni, purché il valore della produzione non superi 500mila euro. Sono confermate anche le agevolazioni per le attività produttive nei comuni montani e per gli enti iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore, entro il limite di un milione di euro di valore della produzione.

Per le cooperative sociali di tipo B, che favoriscono l’inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, la maggiorazione Irap sarà ridotta dallo 0,92% allo 0,46%. Per le imprese che trasferiranno nel Lazio sede legale e operativa nel 2027, l’esenzione varrà per tre esercizi.

Disabilità e bollette, gli interventi per le famiglie

Sul fronte sociale, la legge di stabilità introduce un incentivo per sostenere i progetti del “Dopo di noi”, rivolti alle persone con disabilità grave prive di un adeguato sostegno familiare. Società, fondazioni e altri soggetti ammessi che finanzieranno queste iniziative attraverso erogazioni liberali potranno ottenere un credito d’imposta del 70% della donazione, fino a un massimo di 50mila euro per beneficiario dell’agevolazione.

Potranno partecipare enti pubblici e privati, cooperative sociali ed enti ecclesiastici. La proposta prevede anche un ristoro per le famiglie che mettono a disposizione immobili destinati a tali interventi: tra le spese riconoscibili figurano quelle di manutenzione e gli oneri fiscali connessi all’utilizzo degli edifici.

A queste misure si affiancano i 20,8 milioni di euro già stanziati dalla legge regionale 23/2026 per aiutare le utenze domestiche vulnerabili a sostenere il costo dell’energia elettrica. L’obiettivo è alleggerire le bollette delle famiglie più esposte ai rincari.

Investimenti locali: 87 milioni ai Comuni e 10 milioni a Roma

La manovra fissa a 575 milioni il tetto di riscrizione dell’avanzo, compresa la prima tranche del programma per la coesione regionale. Di queste risorse, 87 milioni saranno destinati ai Comuni del Lazio, esclusi i cinque capoluoghi di provincia, per finanziare opere di interesse locale: dalla manutenzione delle strade alla riqualificazione delle scuole, dagli spazi pubblici agli interventi ambientali e alla valorizzazione dei centri storici.

Al trasporto pubblico locale di Roma Capitale vengono destinati 10 milioni di euro. Le risorse residue copriranno leggi di spesa e quote vincolate di fondi statali ed europei. Per migliorare la programmazione dei lavori, la proposta anticipa al 30 aprile di ogni anno l’individuazione degli interventi da finanziare, così da permettere ai Comuni di conoscere prima le assegnazioni.

Case efficienti, scuole e turismo montano

Tra le novità figura un Fondo regionale di garanzia per la riqualificazione energetica delle abitazioni. Lo strumento punta a facilitare l’accesso ai prestiti bancari di condomìni e proprietari: la Regione potrà garantire fino all’80% dei finanziamenti, percentuale che potrà raggiungere il 90% per i nuclei economicamente più fragili. La garanzia, non un contributo diretto, intende favorire lavori capaci di ridurre consumi e bollette.

Per i servizi scolastici dei Comuni fino a 5mila abitanti sono previsti 2,5 milioni di euro nel 2027. Il sostegno si estende a tutti i piccoli centri, non solo ai comuni montani, per contrastare lo spopolamento. Un ulteriore fondo da 1,5 milioni nel triennio 2027-2029 sarà destinato a manutenzione, sicurezza e certificazione degli impianti di risalita, a sostegno dell’economia turistica della montagna.

Agricoltura, terreni pubblici ai giovani e carburante

La Regione propone di concedere gratuitamente ai giovani terreni agricoli di proprietà regionale o di Arsial. Le assegnazioni richiederanno procedure pubbliche e progetti imprenditoriali sostenibili. Dopo dieci anni, nel rispetto delle condizioni stabilite, sarà possibile acquistare i terreni al 50% del valore di riferimento. L’obiettivo è favorire il ricambio generazionale e recuperare terreni.

È previsto inoltre uno stanziamento di 10 milioni di euro contro il caro carburante agricolo, per sostenere le aziende e le filiere agroalimentari penalizzate dall’aumento dei costi energetici e delle materie prime.

I conti della Regione e l’obiettivo sanità

La giunta collega il nuovo piano di riduzioni fiscali e investimenti al percorso di risanamento finanziario avviato nel 2023. Secondo i dati presentati, nel 2024 sono stati estinti anticipatamente due piani di rientro relativi a disavanzi di 655 e 171 milioni di euro. L’amministrazione riferisce inoltre la copertura anticipata della quota residua del fondo di dotazione negativo della sanità regionale, accertato in oltre un miliardo di euro, e dello stock di perenzione superiore a 600 milioni a fine 2024.

Il rendiconto 2025 registra un risultato di amministrazione positivo di 321.775.714,21 euro, certificato dalla Corte dei conti. Il debito finanziario, che superava i 23 miliardi di euro al 31 dicembre 2022, è previsto sotto i 7 miliardi alla fine del 2026. La Regione segnala inoltre 475 milioni disponibili per investimenti di rilevanza regionale, di cui 32,8 milioni già utilizzati nel 2026, e afferma di non aver contratto nuovo debito nel corso della legislatura.

La conferma dell’avanzo a fine 2026 è il presupposto della manovra fiscale. L’obiettivo politico dichiarato dalla giunta Rocca resta l’uscita definitiva dal piano di rientro della sanità nel 2027. Per il momento, le nuove misure attendono l’esame e l’approvazione del Consiglio regionale.

Rocca: “Il Lazio sta rinascendo”

Il risanamento dei conti pubblici e il sostegno alle famiglie sono al centro dell’intervento del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, durante la presentazione della manovra di bilancio 2027-2029. Rocca ha rivendicato i risultati raggiunti dall’amministrazione sul fronte finanziario: «Il giorno del nostro insediamento avevamo un debito di 23 miliardi di euro, oggi siamo sotto i 7 miliardi. Dal nostro insediamento non abbiamo contratto nuovo debito”.

Un percorso che, secondo Rocca, rappresenta il presupposto per una nuova fase della legislatura. “Questa è una regione che sta rinascendo dopo anni di difficoltà. Stiamo lavorando per contrastare le difficoltà che gravano sulle famiglie, soprattutto in un periodo in cui inflazione e costi energetici incidono significativamente sui bilanci familiari”, ha sottolineato il presidente.

Rocca ha inoltre richiamato il ruolo delle amministrazioni locali nello sviluppo del territorio. “È una scelta politica particolarmente significativa, perché riconosce il ruolo fondamentale dei piccoli e medi comuni nello sviluppo della nostra regione”, ha osservato.