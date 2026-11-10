Il paradosso dell’economia italiana: occupazione ai massimi storici, ma il Pil è fermo. Ecco perché

Roma, 10 novembre 2026 – L’Italia ha oltre 24 milioni di occupati e un tasso di occupazione vicino ai massimi storici. Eppure l’economia è ferma. È il contrasto che emerge dagli ultimi dati dell’Istat: mentre il mercato del lavoro registra livelli elevati di occupazione, il Prodotto interno lordo è rimasto fermo nel terzo trimestre del 2026, senza alcuna crescita rispetto ai tre mesi precedenti. Una situazione a primo impatto paradossale: come può aumentare il numero delle persone che lavorano senza un corrispondente aumento della ricchezza prodotta?

Occupazione italiana, 24,3 milioni di lavoratori ma il Pil è fermo

La risposta chiama in causa uno dei problemi strutturali dell’economia italiana: la debole crescita della produttività, ossia della quantità di valore generato per ogni ora lavorata. Secondo i dati pubblicati dall’Istat il 29 ottobre 2026, a settembre gli occupati in Italia erano 24 milioni e 328mila, con un incremento di 198mila unità rispetto allo stesso mese del 2025. Il tasso di occupazione tra i 15 e i 64 anni si è attestato al 63%, dopo aver raggiunto il 63,2% a luglio.

Un risultato potenzialmente straordinario sul fronte lavoro, che tuttavia non trova un equivalente nella crescita economica. Nella stima preliminare diffusa il 30 ottobre, l’Istat ha certificato che nel terzo trimestre del 2026 il Pil italiano è cresciuto dello 0,0% rispetto al trimestre precedente. Su base annua la variazione rimane positiva, pari allo 0,8%, ma il dato congiunturale conferma la sostanziale stagnazione dell’economia. Insomma, crescita zero.

Perché aumenta il lavoro ma non la ricchezza prodotta?

Il punto centrale è la produttività del lavoro. Se il numero delle persone occupate o delle ore lavorate aumenta più rapidamente del valore aggiunto prodotto, la produttività media diminuisce. I dati mostrano che il problema non è recente. Nel 2024 la produttività del lavoro è scesa dell’1,9%, dopo una diminuzione del 2,7% nel 2023. Il calo del 2024 deriva da un aumento delle ore lavorate del 2,3%, a fronte di una crescita del valore aggiunto limitata allo 0,4% nei settori di mercato considerati dall’indagine. Il divario emerge anche nei dati più recenti: nel secondo trimestre 2026, le ore lavorate sono cresciute dell’1,3% su base annua, mentre il Pil è aumentato dell’1%.

La concentrazione di nuovi impieghi in attività a basso valore aggiunto può contribuire a spiegare il fenomeno, ma i dati aggregati non bastano a dimostrare che tutta la nuova occupazione si sia concentrata in quei settori. Pesano anche gli investimenti, l’innovazione, l’organizzazione delle imprese e le tecnologie utilizzate.

Italia ultima in Europa per tasso di occupazione

Secondo i dati Eurostat relativi al 2025, il tasso di occupazione nella fascia tra i 20 e i 64 anni si attesta al 67,6% in Italia, contro il 69% della Romania e il 71% della Grecia. La media dell’Unione europea è del 76,1%, ben 8,5 punti percentuali sopra il dato italiano. L’Italia risulta quindi ultima tra i 27 Paesi dell’Unione europea, nonostante i progressi registrati negli ultimi anni. Il confronto utilizza la fascia d’età 20-64 anni, diversa da quella impiegata dall’Istat per il dato mensile nazionale. Ciò significa che, pur essendo ai massimi storici, il nostro Paese rimane fanalino di coda nelle classifiche europee. Uno spunto che dovrebbe farci riflettere.

Le difficoltà restano evidenti soprattutto per le nuove generazioni. A settembre 2026 il tasso di disoccupazione giovanile italiano era del 19,9%, contro il 15,5% della media europea. L’Italia non detiene però il primato europeo della disoccupazione giovanile: nello stesso mese la Spagna registrava il 22,8% e l’Estonia il 23,9%.

Rimane elevata anche la quota dei Neet, i giovani che non lavorano e non partecipano a percorsi di istruzione o formazione. Nel 2025, secondo Eurostat, erano il 13,3% degli italiani tra i 15 e i 29 anni, rispetto all’11% della media europea. Un dato in netto miglioramento rispetto al 25,7% del 2015, ma ancora superiore alla media comunitaria.

Cosa emerge