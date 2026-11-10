La vita e le sue fragilità al centro del nuovo libro di don Francesco Coluccia

Roma, 10 novembre 2026 – Dalla tutela della vita nelle sue prime fasi alle cure palliative, passando per le difficoltà delle famiglie che assistono persone fragili. Sono i temi al centro di “Inizio e fine. Una visione integrale per una sfida attuale”, il nuovo saggio di don Francesco Coluccia, pubblicato da Edizioni CVS, che sarà presentato oggi, martedì 10 novembre 2026, alle ore 17, presso la Libreria Romani, in piazza di San Giovanni in Laterano 4, a Roma.