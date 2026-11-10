L'OPERA
La vita e le sue fragilità al centro del nuovo libro di don Francesco Coluccia
Alla Libreria Romani, alle 17, un incontro pubblico dedicato alla bioetica, alla tutela delle persone fragili e al ruolo delle famiglie. Il dibattito con l’autore e Anna Maria Serio
Roma, 10 novembre 2026 – Dalla tutela della vita nelle sue prime fasi alle cure palliative, passando per le difficoltà delle famiglie che assistono persone fragili. Sono i temi al centro di “Inizio e fine. Una visione integrale per una sfida attuale”, il nuovo saggio di don Francesco Coluccia, pubblicato da Edizioni CVS, che sarà presentato oggi, martedì 10 novembre 2026, alle ore 17, presso la Libreria Romani, in piazza di San Giovanni in Laterano 4, a Roma.
L’incontro, aperto al pubblico, offrirà un’occasione di confronto sulle principali questioni della bioetica contemporanea, con particolare attenzione alla dignità della persona, alla tutela delle vulnerabilità e alla necessità di rafforzare le relazioni sociali.
Dalla nascita alle cure palliative, i temi del libro
Nel suo saggio, don Coluccia affronta le sfide legate alla protezione della vita umana nelle diverse fasi dell’esistenza. L’analisi parte dalla fragilità nelle prime fasi dello sviluppo umano e arriva alle problematiche della cronicità, del dolore e dell’accesso alle cure palliative per gli anziani.
Un’attenzione particolare è riservata alle famiglie che si prendono cura dei propri cari e che, secondo l’autore, rischiano di affrontare situazioni complesse senza un sostegno lavorativo e sociale adeguato.
Il volume propone una riflessione critica su quella che viene definita “cultura dello scarto”, nella quale il valore della persona rischia di essere misurato attraverso la produttività e l’autonomia individuale.
“Il cuore del messaggio è la volontà di comunicare la bellezza del dono della vita, dal suo primissimo inizio fino alla morte naturale”, spiega don Francesco Coluccia.
“L’essere umano non è tale per ciò che fa, ma per ciò che è. Solo riconoscendo la nostra comune umanità possiamo trasformare la società in una vera ‘famiglia di famiglie'”, aggiunge l’autore.
Roma, il 10 novembre la presentazione alla Libreria Romani
Un altro tema centrale del libro è la “cultura dell’incontro”, proposta da don Coluccia come risposta all’isolamento sociale e alla frammentazione delle relazioni, anche nel contesto della crescente digitalizzazione.
Nella prospettiva dell’autore, ricostruire i legami tra le persone e rafforzare il sostegno reciproco rappresenta una condizione essenziale per tutelare chi attraversa situazioni di vulnerabilità.
La presentazione romana sarà anche un momento di approfondimento per professionisti della salute, medici, volontari e famiglie, chiamati quotidianamente a confrontarsi con alcune delle questioni affrontate nel volume.
All’incontro interverranno don Francesco Coluccia e Anna Maria Serio, con la moderazione del giornalista Francesco Vitale.
L’appuntamento è fissato per martedì 10 novembre, alle ore 17, alla Libreria Romani di piazza di San Giovanni in Laterano 4.