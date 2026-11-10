Mario Baccini racconta le sfide della politica: a Cassino la presentazione di “Dentro il Potere”

Fiumicino, 10 novembre 2026 – Il ruolo della politica, le responsabilità di chi governa e il rapporto tra istituzioni e cittadini. Sono i temi al centro di “Dentro il Potere – Governare non è mai stato così difficile e così necessario”, il libro scritto dal sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, che sarà presentato venerdì 20 novembre 2026, alle ore 18, a Cassino.

L’incontro si svolgerà nella Sala Restagno della Casa Comunale, in piazza Alcide De Gasperi, e sarà dedicato a una riflessione sulle difficoltà dell’amministrare e sulle trasformazioni che interessano la società e le istituzioni.

Mario Baccini presenta “Dentro il Potere”: i temi del libro

Nel volume, Mario Baccini affronta il significato dell’impegno pubblico e le sfide che accompagnano l’esercizio delle responsabilità politiche e amministrative. Al centro della riflessione c’è il rapporto tra chi governa e i cittadini, in un contesto sociale e politico in continua evoluzione, che richiede alle istituzioni di confrontarsi con nuove esigenze e aspettative.

Il libro propone una visione della politica fondata sul senso di responsabilità e sul servizio alla collettività, interrogandosi sul ruolo delle istituzioni e sulla necessità di mantenere un legame con le comunità amministrate.

Presentazione a Cassino il 20 novembre: chi parteciperà

Durante l’appuntamento di venerdì 20 novembre, il sindaco di Fiumicino dialogherà con Pietro Pacitti, segretario provinciale di Noi Moderati. A moderare l’incontro saranno Tiziana Stavole e Leonardo Corlianò. La presentazione offrirà l’occasione per approfondire i temi affrontati nel volume, dalle responsabilità di governo alle difficoltà delle istituzioni nel rispondere ai cambiamenti della società.