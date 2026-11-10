Ostia, al Grassi arriva l’ambulatorio per le gravidanze a basso rischio: orari e prenotazioni

Ostia, 10 novembre 2026 – Un nuovo ambulatorio dedicato alle donne con gravidanza a basso rischio ostetrico è stato attivato all’Ospedale G.B. Grassi di Ostia. Il servizio, promosso dalla ASL Roma 3, offre alle future mamme un percorso di assistenza personalizzato, gestito direttamente dalle ostetriche, con visite periodiche, controlli del benessere materno e fetale e consulenze durante la gestazione.

L’Ambulatorio BRO (Basso Rischio Ostetrico) è aperto ogni lunedì dalle 8 alle 11 e può accogliere donne provenienti da tutta la Regione Lazio che abbiano scelto di partorire nell’ospedale di Ostia. L’accesso è possibile in qualsiasi fase della gravidanza, anche se è preferibile iniziare il percorso entro la 32ª settimana.

L’iniziativa punta a rafforzare i servizi dedicati alla maternità, favorendo una maggiore integrazione tra l’assistenza territoriale e quella ospedaliera.

Ambulatorio per la gravidanza al Grassi: orari e come prenotare

Per accedere al nuovo servizio è necessario prenotare una prima visita ostetrica.

Le prenotazioni telefoniche possono essere effettuate il lunedì, mercoledì e giovedì, dalle 8 alle 11, attraverso i seguenti recapiti:

06 54282174

329 0283280

In alternativa, è possibile inviare una richiesta all’indirizzo email ambulatoriobro@aslroma3.it.

Le visite si svolgono all’Ospedale G.B. Grassi di Ostia, ogni lunedì mattina dalle ore 8 alle 11.

Il servizio è destinato alle donne con gravidanza a basso rischio ostetrico che intendono partorire nella struttura ospedaliera, anche se residenti al di fuori del territorio di competenza della ASL Roma 3.

Gravidanza a basso rischio, un percorso personalizzato con le ostetriche

La principale caratteristica del nuovo ambulatorio è la gestione autonoma da parte delle ostetriche, che accompagnano le future mamme durante la gravidanza attraverso un percorso costruito sulle esigenze individuali.

“Un percorso costruito intorno alla donna. Il servizio è caratterizzato da una gestione autonoma ostetrica e propone un percorso assistenziale personalizzato, sviluppato insieme alla donna e alla coppia, mamme e papà, tenendo conto dei bisogni, delle aspettative e delle scelte di ciascuno”, spiega Rita Gentile, dirigente delle Professioni sanitarie ostetriche della ASL Roma 3.

L’assistenza comprende visite ostetriche periodiche, valutazioni del benessere materno e fetale, attività di counselling e informazioni sugli esami raccomandati.

L’obiettivo è permettere alla donna di partecipare in modo consapevole alle decisioni che riguardano la propria salute e quella del bambino, mantenendo un rapporto continuativo con le professioniste che seguono la gravidanza.

Al Grassi un’assistenza attenta anche agli aspetti emotivi e familiari

Il nuovo modello assistenziale considera la gravidanza non soltanto dal punto di vista clinico, ma anche come un’esperienza che coinvolge la sfera emotiva, relazionale e familiare.

“L’approccio si fonda sulle più aggiornate evidenze scientifiche e riconosce la gravidanza non soltanto come un percorso da monitorare dal punto di vista clinico, ma come un’esperienza che coinvolge anche la dimensione emotiva, relazionale e familiare”, sottolinea Gentile.