Più Bitcoin per HIVE e MARA, ma il calo dei prezzi riduce i ricavi minerari

HIVE e MARA aumentano la produzione di Bitcoin, mentre calano i ricavi da mining. In crescita costi energetici e investimenti nelle infrastrutture AI.

HIVE Digital Technologies e MARA Holdings hanno aumentato la produzione di Bitcoin nel trimestre conclusosi a settembre, ma entrambe hanno registrato una diminuzione dei ricavi da mining. Il calo del prezzo della criptovaluta ha penalizzato i risultati, mentre separatamente sono aumentati i costi energetici e quelli legati alle apparecchiature.

HIVE ha prodotto 1.070 BTC, con una crescita del 49% rispetto all’anno precedente. I ricavi da mining sono però scesi del 7,4%, a 76 milioni di dollari. MARA ha incrementato la produzione del 5%, arrivando a 2.247 BTC, mentre i ricavi dell’attività mineraria sono diminuiti del 34%, a 159 milioni di dollari.

Costi energetici e svalutazioni

Nel periodo considerato, la bolletta elettrica di HIVE è aumentata del 20%, raggiungendo 45,6 milioni di dollari. MARA ha riportato una crescita del 12% dei costi per l’energia acquistata, arrivati a 48,1 milioni di dollari, anche in relazione all’espansione degli impianti di proprietà.

Le due società hanno inoltre contabilizzato svalutazioni sugli impianti di mining. HIVE ha rilevato una svalutazione non monetaria di 31,2 milioni di dollari, associandola a una “economia del mining depressa”. MARA ha invece effettuato una cancellazione di circa 12 milioni di dollari relativa a macchine e attrezzature, nell’ambito di piani di ristrutturazione.

La contrazione dei margini ha interessato anche altri operatori del settore. American Bitcoin ha segnalato una marginalità in calo nonostante un utile trimestrale sostenuto dal tesoro aziendale. Core Scientific ha annunciato l’intenzione di abbandonare completamente il mining entro la fine dell’anno.

La diversificazione verso HPC e intelligenza artificiale

HIVE e MARA stanno affiancando al mining lo sviluppo di infrastrutture per l’intelligenza artificiale e per l’elaborazione ad alte prestazioni. Per HIVE, nel trimestre il fatturato derivante dall’hosting HPC è aumentato del 71%, a 8,8 milioni di dollari, pari al 10,4% dei ricavi complessivi.

La società ha previsto investimenti fino a 493 milioni di dollari nei 36 mesi successivi per ampliare le attività HPC, comprendendo terreni, data center e GPU. Al momento della comunicazione, HIVE aveva dichiarato di avere già speso 145,3 milioni di dollari per l’espansione.

Il piano comprende circa 35 milioni di dollari per convertire il sito di Toronto in un data center di livello Tier-III. HIVE prevede inoltre, nel 2026, l’espansione di una sottostazione da 100 megawatt presso il sito di Yguazú, in Paraguay.

MARA, tramite la controllata Exaion e una partnership con Starwood Digital Ventures, sta sviluppando infrastrutture AI e siti operativi flessibili. I carichi di lavoro possono essere spostati in base all’economia, alla domanda e alle condizioni della rete, mentre il mining di Bitcoin resta un elemento centrale della piattaforma.

Ricavi e risultato netto di MARA

HIVE ha riportato ricavi fiscali del secondo trimestre per 84,9 milioni di dollari, in calo del 2,7% su base annua ma sopra le attese generali del mercato. Il dato riflette l’aumento della produzione e prezzi del Bitcoin più deboli.

MARA ha registrato un utile netto attribuibile agli azionisti comuni di 634,4 milioni di dollari, contro i 123,1 milioni dell’anno precedente. Il risultato comprende significativi aggiustamenti di fair value su attività digitali e crediti collegati alle attività digitali.

I ricavi trimestrali di MARA sono diminuiti del 35%, a 164,2 milioni di dollari. Nello stesso periodo, l’utile diluito per azione è salito a 1,28 dollari, rispetto agli 0,27 dollari dell’anno precedente.

La diversificazione verso HPC e infrastrutture AI affianca quindi al mining altri flussi di ricavo, ma richiede investimenti significativi e mantiene l’esposizione ai costi dell’energia e delle GPU. I risultati di MARA includono inoltre effetti contabili legati alla rivalutazione di attività digitali e crediti collegati.