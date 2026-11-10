Roma, cosa fare dal 13 al 19 novembre: mostre, visite guidate e spettacoli da non perdere

Dai Musei Capitolini a Palazzo Braschi, passando per i Fori Imperiali e il Planetario: il calendario culturale di Roma Capitale, con appuntamenti anche per bambini e famiglie

Roma, 10 novembre 2026 – Mostre d’arte, visite guidate nei luoghi storici della Capitale, laboratori per bambini e spettacoli dedicati ai misteri dell’universo. Dal 13 al 19 novembre 2026, Roma propone una nuova settimana di appuntamenti culturali, con iniziative distribuite tra musei, siti archeologici e Planetario. Un programma che offre occasioni per scoprire il patrimonio artistico della città, partecipare a incontri con esperti e trascorrere qualche ora tra storia, scienza e astronomia.

Le attività sono promosse da Roma Capitale, attraverso l’Assessorato alla Cultura e la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Alcuni incontri prevedono l’ingresso libero, mentre per diverse visite è richiesta la prenotazione. Non mancano gli appuntamenti riservati ai possessori della Roma MIC Card e le iniziative dedicate ai più piccoli.

Roma, le mostre e gli incontri da non perdere nei musei

Al Museo di Roma a Palazzo Braschi prosegue fino al 29 novembre la mostra “Sénégal Contemporain”, curata dalla Fondazione Ducci. L’esposizione, allestita nelle sale al piano terra, riunisce opere di artisti senegalesi che attraverso materiali, tecniche e simboli affrontano temi legati all’identità, alla memoria e alla trasformazione.

Sempre a Palazzo Braschi, la Sala Tenerani ospiterà due incontri dedicati all’arte e alla storia. Martedì 17 novembre, alle 16.30, nell’ambito del ciclo Libri al Museo, sarà presentato il volume “Giambattista Sartori Canova, Leopoldo Cicognara. Epistolario (1822-1833)”, curato da Paolo Mariuz. Il libro raccoglie la corrispondenza tra il fratello ed erede di Antonio Canova e il presidente dell’Accademia di Belle Arti di Venezia, offrendo uno sguardo sul lavoro svolto per custodire e tramandare la memoria dello scultore. Insieme al curatore interverranno Ilaria Miarelli Mariani e Maria Vittoria Marini Clarelli. L’ingresso è libero nella sola area della conferenza.

Giovedì 19 novembre, alle 16.30, il ciclo Roma Racconta proporrà invece l’incontro “Illusione barocca a piazza Navona: ritorno del color d’aria a palazzo Pamphilj”, a cura dell’architetto Enrico Da Gai. Al centro della conferenza, il recente intervento di ripristino della coloritura originaria dell’edificio e il progetto di ampliamento voluto da papa Innocenzo X Pamphilj a partire dal 1644. Anche in questo caso l’ingresso è libero nell’area della conferenza, con prenotazione consigliata allo 060608.

Visite guidate a Roma: dai Fori Imperiali all’Esquilino

Il calendario comprende anche una serie di appuntamenti alla scoperta del patrimonio storico e artistico della città.

Mercoledì 18 novembre, alle 17.30, al Museo di Roma in Trastevere, Isabella Pratesi e Olympia Pratesi accompagneranno i partecipanti in una visita alla mostra “Fulco Pratesi. Acquerelli Pionieri”, dedicata all’opera artistica del fondatore del WWF Italia. L’iniziativa prevede la presenza di un interprete LIS ed è inserita nel ciclo aMICi, riservato ai possessori della Roma MIC Card. La prenotazione è consigliata allo 060608 e sono ammessi al massimo 15 partecipanti.

Giovedì 19 novembre saranno tre gli appuntamenti principali dedicati alle visite e alle attività culturali.

Alle 11.30, il ciclo Archeologia in Comune propone una passeggiata nell’Esquilino Meridionale, tra le testimonianze dell’antica Roma. Il percorso permetterà di osservare, tra gli altri, i resti dell’acquedotto che riforniva la Domus Aurea e alcuni sepolcri di età repubblicana. Il punto di ritrovo è all’angolo tra via Statilia e via di Santa Croce in Gerusalemme. Prenotazione obbligatoria allo 060608, con un massimo di 15 partecipanti.

Alle 14.30 sarà invece possibile partecipare alla visita “Paesaggi urbani: l’area dei Fori Imperiali nel corso dei secoli”, dedicata alle trasformazioni dell’area archeologica centrale di Roma. L’appuntamento è in piazza Madonna di Loreto, presso la biglietteria. Anche in questo caso è richiesta la prenotazione allo 060608; il limite è di 20 persone.

Per le famiglie, alle 17, alla Centrale Montemartini, è in programma “Chi ha paura del gorgoneion?”, un’attività rivolta ai bambini dai 7 ai 10 anni. Attraverso il mito di Perseo e Medusa, i partecipanti saranno coinvolti in uno storytelling e in un laboratorio creativo, osservando le sculture presenti nel museo. La prenotazione è obbligatoria allo 060608, fino a un massimo di 26 partecipanti complessivi.

Planetario di Roma, gli spettacoli dal 13 al 19 novembre

Spazio anche all’astronomia con il programma del Planetario di Roma, che propone spettacoli dedicati ai pianeti, alle stelle e alle grandi missioni spaziali.

Tra gli appuntamenti in calendario figura “Interstellari – Il viaggio delle sonde Voyager”, previsto venerdì 13 e mercoledì 18 novembre alle 16, sabato 14 alle 10 e alle 16, domenica 15 alle 10, martedì 17 alle 17 e giovedì 19 alle 18.

Lo spettacolo “Ritorno alle stelle” sarà proposto venerdì 13 e giovedì 19 novembre alle 17, sabato 14 alle 11 e alle 18, domenica 15 alle 11, oltre agli appuntamenti del 17 e 18 novembre alle 18.

Il calendario comprende anche “Space Opera”, venerdì 13 alle 18, e “Crociera nel cosmo”, sabato 14 alle 17.

Particolarmente ricca la programmazione di domenica 15 novembre: alle 12 è prevista “La magia dell’aurora boreale”, alle 17 “La notte stellata” e alle 18 “Il cielo degli innamorati”.

Per chi preferisce seguire uno spettacolo in lingua inglese, “From Earth to the Universe” sarà in programma martedì 17 e giovedì 19 alle 16, oltre a mercoledì 18 alle 17.

Planetario, gli spettacoli per bambini e famiglie

Non mancano le iniziative dedicate ai visitatori più piccoli. Sabato 14 novembre, alle 12, torna “Girotondo tra i Pianeti”, uno spettacolo interattivo che accompagna i bambini alla scoperta del Sistema solare.

Domenica 15 novembre, alle 16, sarà invece il turno di “Il Dottor Stellarium alla scoperta della Luna”, con Gabriele Catanzaro nei panni del Dottor Stellarium.

Gli spettacoli del Planetario sono a pagamento e i biglietti possono essere acquistati online attraverso il circuito Vivaticket.

Eventi a Roma, come prenotare e dove trovare il programma

Per informazioni su mostre, visite guidate e attività culturali è possibile contattare il numero 060608, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 19.

Le modalità di accesso e le tariffe variano in base all’iniziativa. Per alcune attività è previsto l’ingresso libero, mentre altre richiedono una prenotazione obbligatoria o sono riservate ai titolari della Roma MIC Card.