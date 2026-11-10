Sondaggio SWG, centrodestra e centrosinistra sul filo del rasoio: cosa dicono i numeri

Le coalizioni sono separate da meno di un punto. Fratelli d’Italia cala, il Pd sale e la Lega supera Vannacci. Tutti i dati della rilevazione

Roma, 10 novembre 2026 – Il centrodestra recupera terreno e si porta a meno di un punto dal centrosinistra. È il dato principale del sondaggio SWG per il Tg La7 del 9 novembre 2026, che fotografa gli orientamenti di voto degli italiani. La coalizione di centrosinistra si attesta al 44,9%, in calo di 0,1 punti percentuali, mentre il centrodestra sale al 44%, guadagnando 0,2 punti. Il divario tra i due schieramenti si riduce così a 0,9 punti percentuali.

Tra i singoli partiti, Fratelli d’Italia resta saldamente in testa con il 28,9%, nonostante una lieve flessione. Il Partito Democratico recupera invece due decimi e raggiunge il 20,8%. Il Movimento 5 Stelle rimane stabile al 12,6%.

A contribuire alla crescita del centrodestra sono soprattutto i progressi della Lega e, in misura minore, di Forza Italia e Sud chiama Nord.

Sondaggi SWG, il centrodestra riduce il distacco dal centrosinistra

Il confronto tra le coalizioni restituisce una situazione di sostanziale equilibrio nelle intenzioni di voto.

Il centrosinistra, che nella rilevazione comprende Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva, +Europa e altre liste dell’area, raccoglie complessivamente il 44,9%, contro il 45% della settimana precedente. Il centrodestra, composto da Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Noi Moderati e Sud chiama Nord, passa invece dal 43,8% al 44%.

La distanza si assottiglia dunque da 1,2 a 0,9 punti percentuali, nonostante il calo registrato dal principale partito della maggioranza.

Fratelli d’Italia al 28,9%, Pd al 20,8%: tutti i numeri

Fratelli d’Italia, il partito della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, perde 0,1 punti e si attesta al 28,9%, confermandosi la prima forza politica nazionale. Il Pd di Elly Schlein sale al 20,8%, con un incremento di 0,2 punti. La distanza tra i due partiti si riduce così a 8,1 punti percentuali. Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte rimane stabile al 12,6%, mentre Forza Italia cresce al 7,3%, guadagnando un decimo. Alleanza Verdi e Sinistra si conferma al 6,2%, senza variazioni. La Lega di Matteo Salvini sale invece al 5,7%, in crescita di 0,2 punti. Tra le altre formazioni, Italia Viva rimane al 2,2%, mentre +Europa scende all’1,2%. Nel centrodestra, Noi Moderati arretra all’1% e Sud chiama Nord cresce all’1,1%.

Vannacci scende al 5,5%, la Lega torna davanti

Un altro elemento della rilevazione riguarda Futuro Nazionale di Roberto Vannacci, che registra una flessione di 0,3 punti percentuali e scende al 5,5%. Il movimento viene così superato dalla Lega, che raggiunge il 5,7%. Tra le due formazioni il distacco è di appena 0,2 punti percentuali.

Fuori dai principali schieramenti cresce invece Azione con Spazio Pubblico, che guadagna un decimo e si porta al 3,2%.

La rilevazione colloca Futuro Nazionale al di fuori delle due coalizioni considerate nel confronto tra centrodestra e centrosinistra.

Il 29% degli intervistati non esprime una preferenza

Nel sondaggio emerge anche un dato significativo: il 29% degli intervistati non esprime un orientamento di voto, un punto in meno rispetto alla rilevazione precedente.

L’indagine è stata realizzata da SWG per La7 tra il 4 e il 9 novembre 2026, su un campione di 1.200 maggiorenni residenti in Italia, attraverso tecniche miste di rilevazione telefonica e online.