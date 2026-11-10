Sud Pontino, un concorso per giovani fumettisti: premi fino a 500 euro e un’opera pubblicata

Formia, 10 novembre 2026 – Raccontare il proprio territorio attraverso un fumetto, dando spazio alla fantasia e alla creatività. È questa la sfida lanciata agli studenti del Sud Pontino con il concorso “Un fumetto per il Sud Pontino”, promosso dal Sistema Bibliotecario Sud Pontino e rivolto agli alunni delle classi prime delle scuole secondarie di primo grado dei Comuni aderenti. La partecipazione è gratuita e sono previsti cinque riconoscimenti, tra cui la pubblicazione dell’opera vincitrice e quattro buoni per l’acquisto di libri e materiale scolastico.

L’iniziativa interessa un territorio composto da 12 Comuni, tra cui Formia, Gaeta, Fondi, Minturno, Terracina e Ventotene. Secondo i dati riportati nella presentazione del progetto, la rete coinvolge 20 istituti scolastici, 90 classi e circa 2.000 alunni. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 15 dicembre 2026, mentre gli studenti avranno tempo fino ad aprile 2027 per completare e consegnare i propri lavori.

Un fumetto per raccontare il Sud Pontino: chi può partecipare

Il concorso invita i ragazzi a realizzare una storia originale a fumetti ispirata al territorio, alle persone che lo abitano, alla cultura locale, alle esperienze quotidiane e alle prospettive future. Non è richiesto un racconto strettamente storico o documentaristico: gli studenti potranno interpretare liberamente i temi, costruendo personaggi, ambientazioni e vicende attraverso immagini e parole.

L’obiettivo del Sistema Bibliotecario Sud Pontino è avvicinare i giovani alla lettura attraverso il linguaggio del fumetto, valorizzando contemporaneamente le capacità artistiche, espressive e narrative.

“Il fumetto diventa così un mezzo per valorizzare le bellezze, la storia e le tradizioni del nostro territorio, ma anche per dare voce alle idee e alla sensibilità delle nuove generazioni”, spiega il sindaco di Formia Gianluca Taddeo, sottolineando l’importanza dei progetti che rafforzano il rapporto tra scuola, cultura e comunità.

Il programma prevede anche la possibilità di organizzare incontri formativi e laboratori con fumettisti, autori e professionisti del settore, per approfondire le tecniche del disegno, della scrittura e della sceneggiatura. Si tratta di attività previste come possibilità dal progetto, non di appuntamenti già calendarizzati.

Regolamento del concorso: quante tavole servono e come realizzarle

La partecipazione a “Un fumetto per il Sud Pontino” è completamente gratuita. Gli elaborati potranno essere realizzati sia individualmente sia in gruppo, lasciando agli studenti libertà nella scelta dello stile e della tecnica artistica.

Le opere dovranno rispettare alcuni requisiti: essere originali e inedite, realizzate su fogli in formato A3, a colori oppure in bianco e nero. Ogni fumetto dovrà comprendere da un minimo di 8 a un massimo di 16 tavole, copertina inclusa.

Una commissione giudicatrice valuterà i lavori sulla base di originalità, creatività, qualità narrativa e qualità grafica.

“L’obiettivo è incoraggiare gli studenti a esprimersi liberamente, a sviluppare le proprie competenze e a scoprire il valore della narrazione”, sottolinea l’assessore alla Cultura e alla Pubblica Istruzione di Formia Luigia Bonelli. “La scuola e le biblioteche possono diventare luoghi di incontro, confronto e crescita, dove i ragazzi sono protagonisti attivi della vita culturale”.

Iscrizioni e scadenze: tutte le date da ricordare

Il calendario del concorso prevede tre scadenze principali, alle quali seguirà la premiazione.

15 dicembre 2026: termine ultimo per effettuare l’iscrizione.

termine ultimo per effettuare l’iscrizione. 15 aprile 2027: scadenza per l’invio degli elaborati in formato digitale.

scadenza per l’invio degli elaborati in formato digitale. 30 aprile 2027: termine per la consegna delle opere originali cartacee.

termine per la consegna delle opere originali cartacee. 21 maggio 2027: cerimonia di premiazione, in occasione della Giornata Nazionale del Fumetto.

Per iscriversi è necessario utilizzare la modulistica disponibile sul sito del Sistema Bibliotecario Sud Pontino, all’indirizzo www.sistemasudpontino.it. Il bando completo e i documenti per la partecipazione sono consultabili anche nella sezione dedicata ai concorsi e sul sito istituzionale del Comune di Formia.

I premi: dalla pubblicazione del fumetto ai buoni per libri e materiale scolastico

Sono previsti cinque riconoscimenti. Il premio principale consiste nell’impaginazione, nella stampa e nella distribuzione dell’opera vincitrice: il fumetto selezionato dalla commissione diventerà quindi una pubblicazione.

Per gli altri quattro classificati sono invece previsti buoni per l’acquisto di libri e materiale scolastico, secondo questa ripartizione:

Secondo premio: buono da 500 euro.

buono da 500 euro. Terzo premio: buono da 250 euro.

buono da 250 euro. Quarto premio: buono da 150 euro.

buono da 150 euro. Quinto premio: buono da 100 euro.

La proclamazione dei vincitori è fissata per il 21 maggio 2027. Attraverso il concorso, il Sistema Bibliotecario Sud Pontino intende dare ai ragazzi l’opportunità di trasformare il proprio modo di osservare e raccontare il territorio in un progetto creativo, mettendo in relazione scuole, biblioteche e comunità locali.