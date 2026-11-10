Tangenziale Est, resta il restringimento verso lo stadio Olimpico: al via i carotaggi

Roma, 10 novembre 2026 – Resta una sola corsia percorribile sulla Tangenziale Est , nel tratto di via del Foro Italico compreso tra corso Francia e la galleria Giovanni XXIII, in direzione Stadio Olimpico . Il restringimento, disposto a seguito di un cedimento del terreno che interessa anche un’area condominiale privata sovrastante la strada, rimarrà in vigore mentre proseguono le verifiche tecniche e gli interventi di messa in sicurezza.

Secondo quanto comunicato da Roma Capitale il 9 novembre 2026, è stato completato un primo intervento sulla rete fognaria, mentre sono iniziate le indagini geologiche per accertare le condizioni del sottosuolo e individuare le opere necessarie al consolidamento dell’area.