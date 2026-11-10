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Tangenziale Est, resta il restringimento verso lo stadio Olimpico: al via i carotaggi
Completato il primo intervento sulla rete fognaria, mentre proseguono le indagini sul sottosuolo. Tecnici al lavoro per definire il progetto di consolidamento e riaprire la corsia chiusa
Roma, 10 novembre 2026 – Resta una sola corsia percorribile sulla Tangenziale Est, nel tratto di via del Foro Italico compreso tra corso Francia e la galleria Giovanni XXIII, in direzione Stadio Olimpico. Il restringimento, disposto a seguito di un cedimento del terreno che interessa anche un’area condominiale privata sovrastante la strada, rimarrà in vigore mentre proseguono le verifiche tecniche e gli interventi di messa in sicurezza.
Secondo quanto comunicato da Roma Capitale il 9 novembre 2026, è stato completato un primo intervento sulla rete fognaria, mentre sono iniziate le indagini geologiche per accertare le condizioni del sottosuolo e individuare le opere necessarie al consolidamento dell’area.
Alle attività partecipano il Dipartimento Lavori Pubblici di Roma Capitale, Acea Ato 2, la Protezione Civile capitolina e Risorse per Roma.
Tangenziale Est, completato il primo intervento sulla rete fognaria
Una delle prime operazioni ha riguardato il sistema di smaltimento delle acque provenienti dal condominio privato situato nell’area interessata dal cedimento.
Acea Ato 2 ha realizzato un bypass con pompe di sollevamento, che permette di convogliare le acque nere del condominio nella rete fognaria di via Cassia, evitando che continuino a raggiungere il pozzetto danneggiato.
Nei prossimi giorni proseguiranno le attività di sistemazione delle condotte. Sarà inoltre valutata la possibilità di realizzare un secondo bypass per le acque bianche.
Si tratta di interventi necessari nell’ambito delle operazioni di messa in sicurezza, mentre le verifiche sulle condizioni del terreno sono ancora in corso.
Al via i carotaggi: verifiche sulla cavità sotterranea
Parallelamente agli interventi sulla rete fognaria, Risorse per Roma ha avviato lunedì 9 novembre i primi carotaggi nella corsia attualmente interdetta al traffico.
Le perforazioni serviranno a verificare la presenza e la profondità della volta di copertura di una cavità sotterranea preesistente, situata nell’area interessata dal cedimento.
Le indagini saranno affiancate da ulteriori accertamenti tecnici. È previsto l’impiego di un drone, per ottenere una visione complessiva dell’area, e della tomografia elettrica, una tecnica utilizzata per ricostruire le caratteristiche del sottosuolo.
L’obiettivo è acquisire gli elementi necessari per valutare le condizioni dell’area e stabilire quali interventi di consolidamento dovranno essere realizzati.