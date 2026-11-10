Tor Bella Monaca, rinasce la corte dell’R5: 32 nuove case popolari e spazi per il quartiere

Roma, 10 novembre 2026 – Una nuova torre con 32 appartamenti popolari, abitazioni riqualificate, spazi per lo sport e il gioco e locali destinati a servizi sociali, sanitari e attività di quartiere. È stato inaugurato questa mattina, a Tor Bella Monaca, l’intervento di rigenerazione urbana dell’edificio e della corte centrale del comparto R5 di via dell’Archeologia 90 A, realizzato nell’ambito del Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare (PINQuA).

A inaugurare l’opera è stato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, insieme agli assessori Pino Battaglia, Ornella Segnalini, Maurizio Veloccia e Tobia Zevi. Presenti anche il presidente del Municipio VI Nicola Franco e Giovanni Caudo, presidente della Commissione speciale PNRR, che ha moderato l’incontro. L’intervento, finanziato attraverso risorse del PNRR e di Roma Capitale, ha un valore complessivo di 42 milioni di euro. I lavori, conclusi il 30 giugno 2026, costituiscono il primo dei tre grandi interventi previsti nell’area ad arrivare a completamento.

Tor Bella Monaca, 32 nuovi appartamenti e case riqualificate

Il progetto ha previsto la riqualificazione di 20 alloggi esistenti e la costruzione di una nuova torre residenziale di 11 piani, con 32 appartamenti destinati all’edilizia residenziale pubblica. La nuova struttura, progettata dall’architetto Paolo Desideri dello studio ABDR, si inserisce nel complesso originariamente realizzato da Pietro Barucci. La costruzione della torre ha consentito di compensare gli spazi abitativi destinati, nell’ambito della trasformazione, a nuove funzioni collettive.

I lavori hanno riguardato anche il miglioramento energetico degli edifici e la riorganizzazione degli accessi alle abitazioni. Gli ingressi, precedentemente rivolti verso le corti interne, sono stati spostati sul fronte strada, con l’assegnazione di numeri civici e l’installazione di nuovi citofoni per ciascuna scala.

Per le 32 nuove case popolari sono già iniziate le procedure di preassegnazione. “Con la nuova torre arrivano 32 nuove case popolari; sono in corso le preassegnazioni e a breve consegneremo le chiavi alle famiglie“, ha annunciato l’assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative Tobia Zevi. L’assessore ha ricordato anche la complessità delle operazioni necessarie per consentire l’esecuzione dei lavori: lo sgombero di oltre 600 cantine e il trasferimento di più di 110 famiglie, coordinato dal Dipartimento Patrimonio e Politiche abitative.

Palestra, giochi e servizi sanitari: cosa cambia nella corte dell’R5

La trasformazione non riguarda soltanto gli appartamenti. Nella corte centrale dell’R5 sono stati realizzati spazi per una palestra sociale, locali destinati ai servizi assistenziali della Comunità di Sant’Egidio e un’area all’aperto per il gioco e lo sport, con materiali ecosostenibili. I locali affacciati sulla strada saranno invece destinati ad attività istituzionali e associative di supporto ai cittadini, laboratori universitari e un servizio pubblico di odontoiatria. Le destinazioni sono state individuate attraverso un percorso di coprogettazione. L’attivazione dei servizi rappresenta il passaggio successivo alla conclusione dei lavori edilizi.

“Alla cura delle abitazioni abbiamo affiancato spazi per lo sport e il gioco, e locali destinati a servizi assistenziali, attività associative, laboratori universitari e un servizio pubblico di odontoiatria”, ha spiegato l’assessore alle Periferie Pino Battaglia. Secondo Battaglia, l’obiettivo è intervenire sia sulle condizioni abitative sia sulla disponibilità di luoghi di incontro e servizi di prossimità. “Chi abita a Tor Bella Monaca ha diritto alla stessa cura e agli stessi servizi di chi vive nel resto di Roma”, ha aggiunto l’assessore, sottolineando che il lavoro dell’amministrazione proseguirà con l’attivazione delle attività previste e la manutenzione degli spazi.

Un piano da 137 milioni per 1.267 appartamenti

L’inaugurazione della corte centrale rappresenta una prima tappa di un programma di riqualificazione più ampio. Nel complesso, gli investimenti previsti ammontano a 137 milioni di euro e interessano 1.267 appartamenti e circa 4.500 abitanti. Accanto all’intervento PINQuA appena inaugurato, proseguono i lavori finanziati attraverso i Piani urbani integrati (PUI) per la riqualificazione delle corti nord e sud del comparto R5.

Il programma comprende anche una rete ciclopedonale di collegamento verso la metropolitana e Tor Vergata, pensata per migliorare l’accessibilità e le connessioni del quartiere.

L’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia ha ricordato la scelta dell’amministrazione di destinare una parte significativa delle risorse del PNRR a Tor Bella Monaca. “Quasi cinque anni fa abbiamo fatto una scelta politica precisa e coraggiosa: destinare una parte importante delle risorse del PNRR a Tor Bella Monaca, un quartiere per troppo tempo rimasto ai margini delle politiche della città”, ha dichiarato.

Veloccia ha rivendicato il lavoro svolto, richiamando anche gli interventi di riqualificazione energetica e sismica e il recupero degli spazi pubblici. “La rigenerazione urbana, infatti, soprattutto nelle periferie più difficili, non è un fatto estetico e non è soltanto una questione edilizia ma è una politica sociale“, ha affermato. Per l’assessore, il recupero degli immobili e l’introduzione di nuovi servizi rappresentano strumenti per migliorare le condizioni di vita e contrastare l’isolamento sociale, accanto all’attività delle forze dell’ordine sul fronte della sicurezza.

Le nuove case popolari e i prossimi interventi

Con i lavori della corte centrale conclusi, l’attenzione si sposta ora sull’assegnazione dei 32 nuovi appartamenti e sull’effettiva apertura dei servizi previsti negli spazi recuperati.