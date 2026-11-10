Vongole, crisi della pesca nell’Alto Adriatico: la richiesta di un piano per salvare la filiera

Acli Terra e Agci incontrano pescatori, istituzioni ed esperti. Al centro del confronto le difficoltà del comparto, il sostegno alle famiglie e la tutela delle attività produttive

Caorle, 10 novembre 2026 – La pesca delle vongole nell’Alto Adriatico attraversa una fase di difficoltà che, secondo le associazioni di categoria, mette a rischio non soltanto le attività produttive, ma anche il patrimonio sociale e culturale delle comunità costiere. È quanto emerso dall’incontro organizzato a Caorle, in provincia di Venezia, da Acli Terra e Agci (Associazione Generale Cooperative Italiane), che ha riunito pescatori, rappresentanti delle istituzioni ed esperti per discutere delle criticità del settore e delle possibili soluzioni.

Dal confronto è emersa la richiesta di un intervento strutturale per il rilancio della filiera ittica, accompagnato da misure di sostegno alle famiglie, una revisione delle statistiche sulle risorse marine e progetti capaci di coinvolgere gli operatori del comparto.

All’iniziativa hanno partecipato rappresentanti della Regione e del Comune, insieme a don Bruno Bignami, responsabile dell’Ufficio nazionale della Conferenza episcopale italiana per i problemi sociali, il lavoro e l’Apostolato del Mare.

Pesca delle vongole, le tre proposte di Acli Terra

Il presidente nazionale di Acli Terra, Nicola Tavoletta, ha indicato tre priorità per affrontare le difficoltà del settore: “Abbiamo riproposto tre soluzioni fondamentali per il rilancio del settore: un welfare familiare sartoriale, il riordino delle statistiche della fauna ittica attraverso la proposta progettuale ‘Abbattere e Ricostruire’, in grado di coinvolgere e valorizzare tutta la filiera”, ha dichiarato.

Tra le questioni sollevate figura quindi la necessità di costruire strumenti di sostegno alle famiglie dei pescatori, calibrati sulle loro esigenze, e di aggiornare il quadro conoscitivo delle risorse ittiche. La proposta denominata “Abbattere e Ricostruire” è stata presentata come un possibile percorso per il rilancio del comparto attraverso il coinvolgimento della filiera. Nel comunicato non vengono tuttavia precisate le modalità operative del progetto. Per Tavoletta, l’incontro ha rappresentato anche un’occasione di confronto diretto tra i lavoratori, chiamati a contribuire all’individuazione delle priorità per il futuro della pesca.

Alto Adriatico, Agci: “Rischiamo di perdere anche tradizioni e socialità”

A richiamare l’attenzione sulle conseguenze economiche e sociali della crisi è stato Enrico Casola, presidente del dipartimento pesca di Agci AgroIttico: “I fatti ci dicono che stiamo perdendo non solo una filiera produttiva estremamente ricca, ma anche tradizioni e forme di socialità fondamentali”, ha affermato. Secondo Casola, le testimonianze raccolte durante l’incontro hanno restituito la gravità della situazione vissuta dagli operatori dell’Alto Adriatico. Il rappresentante di Agci ha indicato nella cooperazione tra pescatori e imprese uno degli strumenti principali per affrontare le difficoltà del comparto: “Siamo certi che la cooperazione resti la strada maestra per uscire da questa crisi, proprio per la forza che nasce dallo stare insieme”, ha sottolineato.

Cambiamenti climatici e attività umane, le criticità della pesca

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il biologo marino Claudio Brinati, componente del Comitato scientifico di Acli Terra, che ha approfondito le difficoltà ambientali del settore.

Secondo l’esperto, la pesca nell’Alto Adriatico risente degli effetti delle attività umane e dei cambiamenti climatici nelle aree costiere, fattori che contribuiscono a una crisi prolungata: “È stato un confronto di grande interesse per analizzare le problematiche della pesca nell’Alto Adriatico, un comparto che risente pesantemente sia degli impatti antropici sia dei cambiamenti climatici costieri”, ha spiegato Brinati.