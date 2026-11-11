A-MMA, al PalaPellicone tutto pronto per i Campionati Italiani: il titolo vale il Mondiale
La competizione si svolgerà il 14 novembre. In gara centinaia di atleti
Ostia – E’ tutto pronto al PalaPellicone di Ostia Lido per ospitare i Campionati Italiani di A-MMA delle categorie Under 20 e Senior (sabato 14 novembre). Gli atleti punteranno al titolo e questo potrebbe proiettarli alla convocazione per i prossimi Mondiali UWW a Baku (26-29 novembre).
Le categorie in gara e il programma – Fonte FIJLKAM/fijlkam.it
La competizione è riservata agli atleti regolarmente tesserati FIJLKAM: gli U20, dai 18 ai 20 anni, e i Senior, dai 21 ai 35. Nove le categorie di peso previste sia per gli uomini (-57, -62, -66, -71, -77, -84, -93, -100 e -130 kg) sia per le donne (-50, -53, -57, -61, -65, -70, -75, -80 e -90 kg).
Gli incontri si disputeranno sulla distanza di tre round da tre minuti, con un minuto di recupero tra una ripresa e l’altra, e la gara si svolgerà su due tappeti.
Il programma prenderà il via già venerdì 13 novembre, con accrediti, visite mediche pre-gara e operazioni di peso dalle 17:00. Sabato mattina sarà prevista una seconda finestra per accrediti, visite e peso, mentre le gare inizieranno alle 11:30.
Saranno premiati con medaglia gli atleti classificati fino al terzo posto ex aequo, mentre i nuovi campioni italiani riceveranno anche un attestato di riconoscimento. Prevista inoltre una classifica per società, con premiazione delle prime tre formazioni.
Foto FIJLKAM/fijlkam.it
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