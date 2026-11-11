A-MMA, al PalaPellicone tutto pronto per i Campionati Italiani: il titolo vale il Mondiale

Ostia – E’ tutto pronto al PalaPellicone di Ostia Lido per ospitare i Campionati Italiani di A-MMA delle categorie Under 20 e Senior (sabato 14 novembre). Gli atleti punteranno al titolo e questo potrebbe proiettarli alla convocazione per i prossimi Mondiali UWW a Baku (26-29 novembre).

La competizione è riservata agli atleti regolarmente tesserati FIJLKAM: gli U20, dai 18 ai 20 anni, e i Senior, dai 21 ai 35. Nove le categorie di peso previste sia per gli uomini (-57, -62, -66, -71, -77, -84, -93, -100 e -130 kg) sia per le donne (-50, -53, -57, -61, -65, -70, -75, -80 e -90 kg).