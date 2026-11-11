Una delirante mail firmata “Mikhail Andropov” ha fatto scattare le procedure di sicurezza in tutto il Paese. Allerta anche a Roma, Milano, Potenza e in Liguria

Roma, 11 novembre 2026 – Allarme bomba nelle scuole italiane, coinvolto anche l’istituto Paolo Baffi di Fiumicino, con gli studenti fatti uscire dall’edificio. La mattinata di mercoledì 11 novembre è stata segnata da una nuova ondata di segnalazioni di presunti ordigni esplosivi, arrivate attraverso una mail minatoria indirizzata a numerosi istituti scolastici in diverse regioni. Il messaggio, firmato con il nome “Mikhail Andropov”, ha provocato evacuazioni precauzionali e l’attivazione delle procedure di sicurezza.

Secondo quanto riportato dall’Adnkronos, l’allerta ha interessato oltre cento scuole sul territorio nazionale, con segnalazioni che hanno coinvolto anche Roma, Milano, Potenza e diverse località della Liguria. In numerosi edifici gli studenti sono stati accompagnati all’esterno per consentire alle forze dell’ordine di effettuare le necessarie verifiche.

Tra gli istituti interessati dalla situazione di allerta figura anche il Paolo Baffi di Fiumicino, dove i ragazzi sono stati fatti uscire. Non sono ancora disponibili informazioni ufficiali sull’esito degli eventuali controlli all’interno della scuola, né è stato confermato se l’istituto abbia ricevuto direttamente la stessa comunicazione minatoria segnalata nel resto del Paese.

Allarme bomba al Paolo Baffi di Fiumicino: evacuata la sede di Maccarese

Tra gli istituti interessati figura il Paolo Baffi, nel Comune di Fiumicino. L’evacuazione di oggi riguarda, secondo quanto riportato da Fregeneonline, la sede di viale di Porto, a Maccarese, dove studenti e personale sono stati fatti uscire in via precauzionale. La segnalazione ha determinato l’attivazione delle procedure di sicurezza e la sospensione delle attività didattiche, in attesa degli accertamenti delle forze dell’ordine.

Allarme bomba nelle scuole di Cerveteri: evacuati diversi plessi, Gubetti rassicura le famiglie L’allarme bomba ha coinvolto anche Cerveteri, dove sono state avviate le procedure di evacuazione in numerosi istituti scolastici. A fare il punto è stata la sindaca Elena Gubetti, che ha confermato le segnalazioni riguardanti le scuole Giovanni Cena e Salvo D’Acquisto nel capoluogo, oltre ai plessi di Valcanneto, Cerenova, Borgo San Martino, Due Casette, Sasso e I Terzi. Nessuna segnalazione, invece, per l’istituto Enrico Mattei. Le operazioni sono coordinate dai dirigenti scolastici, in accordo con le forze dell’ordine e su indicazione della Prefettura. Alla Salvo D’Acquisto studenti e personale sono stati accompagnati in un luogo sicuro, mentre negli altri plessi sono in corso i contatti con le famiglie. Già completati i controlli alla Giovanni Cena, dove la situazione risulta sotto controllo. A supporto delle operazioni sono presenti la Protezione civile comunale e la Croce Rossa Italiana, Comitato locale Santa Severa-Santa Marinella. La sindaca ha precisato che le minacce provengono da segnalazioni anonime e che la Prefettura sta valutando la situazione. «Attualmente non ho ulteriori notizie, ma posso darvi soltanto una rassicurazione: i ragazzi e tutto il personale stanno bene», ha dichiarato Gubetti, invitando i cittadini a evitare la diffusione di notizie non verificate e a fare riferimento esclusivamente alle comunicazioni ufficiali.

Allarme bomba sul litorale romano: coinvolte anche Ostia, Civitavecchia e Pomezia

L’allerta non ha riguardato soltanto Fiumicino. Le segnalazioni della mattinata si sono estese ad altre località del litorale romano e del territorio circostante. Secondo quanto riportato da Quotidiano Nazionale, tra le località della provincia di Roma interessate dalla nuova ondata di allarmi figurano anche Ostia e Civitavecchia, oltre a Tivoli, Monterotondo e Guidonia Montecelio.

Una segnalazione più circostanziata arriva invece da Pomezia, dove gli studenti del liceo artistico Picasso sono stati fatti uscire dall’istituto in seguito all’allarme bomba.

Allarme bomba anche a Tarquinia: studenti evacuati e radunati in piazza

L’ondata di allarmi ha raggiunto anche il litorale viterbese, con un’evacuazione segnalata a Tarquinia. Nella mattinata di mercoledì 11 novembre, gli studenti di un istituto superiore sono stati fatti uscire dalle aule dopo la diffusione della segnalazione relativa alla possibile presenza di un ordigno esplosivo.

Secondo la cronaca locale, gli alunni hanno raggiunto una piazza della città, utilizzata come punto di raccolta, in attesa di ulteriori disposizioni e degli accertamenti necessari per garantire la sicurezza dell’edificio scolastico.

L’evacuazione si inserisce nella più ampia mobilitazione che ha interessato la provincia di Viterbo, dove numerose scuole hanno attivato le procedure di emergenza dopo l’arrivo delle comunicazioni minatorie.

La mail: “Siamo venuti per annientarvi”

Al centro della nuova ondata di allarmi c’è una comunicazione elettronica contenente minacce particolarmente gravi, inviata a numerosi indirizzi scolastici. La mail è firmata con il nome “Mikhail Andropov” e contiene riferimenti a un presunto attentato contro gli edifici scolastici: “Siamo venuti per annientarvi, metteremo in atto il genocidio contro gli italiani”, si legge nel testo riportato dall’Adnkronos.

Il mittente sostiene di aver collocato un ordigno esplosivo all’interno degli edifici e formula ulteriori minacce, arrivando ad affermare di aver piazzato una bomba nell’automobile del presidente del Consiglio. Si tratta esclusivamente di affermazioni contenute nella comunicazione minatoria, non di circostanze accertate. L’identità di chi ha inviato il messaggio e la fondatezza delle minacce sono oggetto di verifica. La diffusione della stessa comunicazione a un numero elevato di destinatari ha imposto l’attivazione di misure di sicurezza in più città, con l’intervento delle forze dell’ordine e degli operatori specializzati nei controlli degli edifici.

Scuole evacuate a Roma: coinvolti anche il Cagliero, il Petrarca, il Rodari e il Giulio Cesare

Nella Capitale, l’allarme ha interessato diversi istituti, in particolare nel quartiere Tuscolano. Tra le scuole coinvolte figurano l’istituto comprensivo Giovanni Cagliero, in Largo Volumnia, l’istituto Petrarca di via Ceneda e l’istituto Rodari di via Norcia.

Le procedure di sicurezza hanno previsto l’evacuazione degli studenti e il loro trasferimento in spazi ritenuti sicuri, mentre sono stati avviati gli accertamenti per verificare l’attendibilità delle segnalazioni.

L’allerta ha riguardato anche il liceo Giulio Cesare, dove è stata disposta l’evacuazione.

Allarmi anche a Milano, Potenza e in Liguria

La situazione non si è limitata al Lazio. A Milano e nella provincia diverse segreterie scolastiche hanno ricevuto comunicazioni contenenti minacce di attentati, facendo scattare evacuazioni precauzionali con il coinvolgimento delle forze dell’ordine.

A Potenza, gli allarmi hanno interessato gli istituti scolastici di secondo grado. Dopo la ricezione di una mail minatoria, arrivata prima delle 11, è stato disposto lo sgombero degli edifici per consentire i sopralluoghi. Secondo le prime informazioni, durante le verifiche iniziali non sarebbero emerse anomalie, ma gli accertamenti risultavano ancora in corso.

Segnalazioni sono arrivate anche dalla Liguria, dove numerose scuole sono state interessate dalle procedure di sicurezza, soprattutto nelle aree di Genova e Sanremo.

L’allerta ha coinvolto istituti di diverso ordine e grado. A Genova, secondo quanto riferito all’Adnkronos, è stata evacuata anche una scuola dell’infanzia, il San Luigi, per la vicinanza con una scuola media interessata dalla segnalazione.

Una mobilitazione estesa, dunque, che ha coinvolto studenti, insegnanti, personale scolastico e forze dell’ordine in più regioni italiane.

Crosetto: “Una strategia per creare preoccupazione”

Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro della Difesa Guido Crosetto, che, a margine di un evento, ha commentato la nuova serie di allarmi nelle scuole italiane. Secondo il ministro, le minacce si inseriscono in una “strategia di seminare, creare preoccupazioni”.