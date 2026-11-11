Ardea, anziano disabile solo e senza cibo in casa: i carabinieri fanno la spesa di tasca loro

L’uomo, gravemente invalido, era rimasto senza assistenza durante il fine settimana. I militari hanno acquistato alimenti e beni di prima necessità

Ardea, 11 novembre 2026 – Solo in casa, costretto su una sedia a rotelle e senza nulla da mangiare. È la situazione in cui si è trovato un 85enne di Ardea, che nel primo pomeriggio di sabato ha deciso di chiedere aiuto ai Carabinieri della Tenenza locale. Una telefonata carica di sconforto, durante la quale l’uomo ha raccontato al militare che gli ha risposto di essere completamente privo di cibo e generi di prima necessità, senza la possibilità di provvedere autonomamente ai propri bisogni.

La richiesta non è rimasta inascoltata. I Carabinieri hanno raggiunto l’abitazione dell’anziano e, dopo aver constatato le condizioni di difficoltà in cui si trovava, hanno deciso di intervenire direttamente: sono andati nei negozi della zona e hanno acquistato di tasca propria pasti pronti, provviste e altri beni essenziali, consegnandoli poi all’uomo.

Ardea, l’anziano rimasto senza assistenza nel fine settimana

L’85enne, gravemente invalido, è seguito da un amministratore di sostegno e riceve assistenza da una badante dal lunedì al venerdì. Durante il fine settimana, però, si è ritrovato senza alcun supporto.

Le sue condizioni di salute e le difficoltà motorie gli impedivano di uscire per fare la spesa o di prepararsi autonomamente un pasto. Da qui la decisione di chiamare la Tenenza dei Carabinieri, raccontando la propria situazione.

Compresa l’urgenza della richiesta, i militari sono intervenuti rapidamente. Una volta raggiunta l’abitazione, hanno verificato le condizioni dell’uomo e si sono occupati personalmente di procurargli quanto necessario per mangiare.

Il costo degli acquisti è stato sostenuto direttamente dai Carabinieri, che hanno poi consegnato la spesa a domicilio.

La segnalazione ai servizi sociali

L’intervento non si è limitato alla consegna degli alimenti. I militari hanno infatti segnalato la situazione ai servizi sociali competenti, affinché possano essere valutate le misure necessarie a garantire all’anziano un’assistenza continuativa.

Il caso ha messo in evidenza la particolare vulnerabilità di una persona che, pur disponendo di un supporto durante la settimana, si è ritrovata nell’impossibilità di soddisfare bisogni essenziali nei giorni in cui la badante non era presente.