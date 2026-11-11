IL FATTO
Ardea, fuga di GPL finisce nelle fogne: evacuate sei villette
L’intervento questa mattina in via Pompei. Il gas, fuoriuscito da un bombolone, si è accumulato in una condotta fognaria. Necessarie operazioni di bonifica
Ardea, 11 novembre 2026 – Una fuga di GPL da un bombolone, con il gas che si è incanalato nella rete fognaria, ha reso necessario un intervento dei Vigili del Fuoco ad Ardea e l’evacuazione precauzionale degli abitanti di sei villette. L’episodio si è verificato questa mattina, intorno alle 8:10, in via Pompei, dove sono intervenute diverse unità specializzate per mettere in sicurezza l’area.
Il gas fuoriuscito dal serbatoio aveva raggiunto le condotte fognarie della zona, rendendo necessarie operazioni specifiche per individuare e rimuovere l’accumulo.
Fuga di GPL ad Ardea, evacuate sei villette
Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Pomezia (22A), affiancata dal nucleo NBCR, specializzato nella gestione delle emergenze che coinvolgono sostanze pericolose, e dal personale del Magazzino Caricamenti.
Le operazioni di soccorso e bonifica sono state coordinate direttamente sul posto dal capo turno provinciale.
Per garantire la sicurezza dei residenti, i Vigili del Fuoco hanno disposto l’evacuazione temporanea degli abitanti di sei villette situate nelle immediate vicinanze dell’area interessata. Il provvedimento è stato adottato esclusivamente in via precauzionale.
Gas nelle fogne, le operazioni di messa in sicurezza
Durante l’intervento, i soccorritori hanno individuato e circoscritto una sacca di GPL formatasi all’interno della condotta fognaria.
Una volta localizzato l’accumulo, i Vigili del Fuoco hanno avviato le operazioni di svuotamento e bonifica attraverso una combustione controllata in torcia, una procedura utilizzata per eliminare il gas in condizioni di sicurezza.
L’intervento si è concentrato sulla rimozione del GPL presente nella rete fognaria e sulla messa in sicurezza dell’area interessata dalla fuoriuscita.