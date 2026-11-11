Ardea, fuga di GPL finisce nelle fogne: evacuate sei villette

Ardea, 11 novembre 2026 – Una fuga di GPL da un bombolone, con il gas che si è incanalato nella rete fognaria, ha reso necessario un intervento dei Vigili del Fuoco ad Ardea e l’evacuazione precauzionale degli abitanti di sei villette. L’episodio si è verificato questa mattina, intorno alle 8:10, in via Pompei, dove sono intervenute diverse unità specializzate per mettere in sicurezza l’area.