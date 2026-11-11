Bike Park Plan de Corones, il bilancio 2026: 18 trail, nuovi percorsi e successi nella MTB

Si chiude la stagione 2026 del Bike Park Kronplatz in Alto Adige: quasi 40 chilometri di tracciati, interventi di rinnovamento, partnership con CUBE e SMITH e risultati internazionali nell’enduro.

Si è conclusa l’8 novembre la stagione 2026 del Bike Park Plan de Corones, uno dei comprensori dedicati alla mountain bike gravity e all’enduro in Alto Adige. Aperto dal 16 maggio, il bike park ha messo a disposizione degli appassionati 18 trail per quasi 40 chilometri di percorsi, distribuiti sui tre versanti di Riscone, San Vigilio di Marebbe e Valdaora.

Una stagione caratterizzata da interventi di manutenzione e rinnovamento dei tracciati, nuove collaborazioni con marchi internazionali, eventi dedicati alla community e risultati sportivi che hanno portato gli atleti legati al territorio anche sui podi delle competizioni nazionali e mondiali.

Bike Park Kronplatz, i nuovi trail e gli interventi del 2026

Tra gli elementi principali della stagione figurano gli investimenti per migliorare la qualità e la fruibilità dei percorsi MTB di Plan de Corones.

Gli interventi hanno interessato diversi tracciati del comprensorio, a partire dal Furcia Trail, sottoposto a lavori di rimodellamento del fondo anche attraverso l’impiego di uno stone crusher, un macchinario utilizzato per la lavorazione del terreno.

Novità anche per il Gassl Trail, rinnovato con nuovi salti e un’area Dirt Jump, mentre ulteriori miglioramenti hanno riguardato la Crazy Bunny Line e l’Herrnsteig, uno dei percorsi più tecnici del bike park.

A seguire progettazione e manutenzione è una squadra di circa dieci shaper, coordinata da Markus Irschara, tra i pionieri dello shaping in Alto Adige. Il lavoro sui trail interessa un territorio che si sviluppa dai 2.275 metri della vetta di Plan de Corones fino a circa 900 metri di altitudine.

Mountain bike in Alto Adige: le partnership con CUBE e SMITH

La stagione 2026 ha segnato anche il consolidamento delle collaborazioni internazionali del Bike Park Kronplatz.

Per il terzo anno consecutivo, CUBE ha rinnovato la partnership con Plan de Corones, che continua a essere destinazione ufficiale e partner tecnico del CUBE Action Team. La collaborazione permette agli atleti di utilizzare i percorsi del comprensorio per allenamenti e attività legate alla produzione di contenuti.

Tra le novità del 2026 figura inoltre un accordo triennale con SMITH, marchio specializzato nella produzione di caschi e occhiali per gli sport outdoor. La partnership prevede iniziative dedicate agli appassionati, eventi e occasioni per testare i prodotti direttamente sul territorio.

Kronplatz King Marathon e Bike Park Test Days: gli eventi del 2026

Il calendario estivo ha visto il ritorno di appuntamenti dedicati agli appassionati di mountain bike e alle discipline gravity.

L’11 luglio si è svolta la Kronplatz King Marathon, competizione caratterizzata da un percorso di 64 chilometri e 3.150 metri di dislivello.

Nello stesso fine settimana, l’11 e 12 luglio, i Bike Park Test Days hanno consentito ai partecipanti di provare gratuitamente oltre 50 biciclette CUBE, confrontando modelli e caratteristiche tecniche direttamente sui percorsi.

Accanto agli eventi sportivi sono proseguiti i SAAC Bike Camp, dedicati alla sicurezza e al miglioramento della tecnica di guida.

Ha inoltre debuttato il format Ride Out with the CUBE Action Team, che ha offerto agli appassionati l’opportunità di pedalare insieme ai professionisti Zakarias Johansen e William Scheele, condividendo sessioni sui trail e consigli tecnici.

Enduro e MTB, i risultati degli atleti di Plan de Corones

Il 2026 ha portato risultati anche sul fronte agonistico, con gli atleti legati a Kronplatz protagonisti nelle competizioni nazionali e internazionali.

Tra i piazzamenti più significativi figura il terzo posto di Nadine Ellecosta ai Campionati del Mondo UCI Enduro 2026, disputati a Finale Ligure.

A questo risultato si aggiunge la vittoria assoluta di Jan Laner nella Coppa Italia, mentre tra i giovani atleti del territorio si segnala Aaron Wiechenthaler.

Risultati che evidenziano il ruolo dei percorsi di Plan de Corones anche nella preparazione degli atleti, accanto alla loro funzione turistica e ricreativa.

Bike Park Plan de Corones, le prospettive dopo la stagione 2026

Con la chiusura della stagione, il Bike Park Kronplatz guarda ai prossimi anni puntando sul miglioramento dei tracciati, sulla manutenzione delle infrastrutture e sullo sviluppo delle collaborazioni sportive.

L’offerta di 18 trail distribuiti su tre versanti permette al comprensorio di accogliere rider con differenti livelli di esperienza, dagli appassionati alle prese con i primi percorsi gravity fino agli atleti impegnati nella preparazione agonistica.

Il bilancio 2026 restituisce così l’immagine di una destinazione che continua a investire nella mountain bike come componente dell’offerta turistica estiva dell’Alto Adige, affiancando alle attività sportive eventi, formazione e iniziative rivolte alla community.