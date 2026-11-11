Cinema Astoria di Anzio, “2001: Odissea nello Spazio” torna in 4K: tutti i film dal 12 al 18 novembre

Anzio, 11 novembre 2026 – Sei film, proiezioni quotidiane, due eventi speciali e una rassegna cinematografica a prezzo ridotto. Il Cinema Astoria di Anzio ha annunciato la programmazione da giovedì 12 a mercoledì 18 novembre 2026, con un calendario che alterna nuove pellicole, appuntamenti dedicati e il ritorno sul grande schermo di uno dei capolavori della storia del cinema: “2001: Odissea nello spazio”, proposto in un’edizione restaurata in 4K.

Gli spettacoli si svolgeranno nella sala di via Giacomo Matteotti 8/C, con proiezioni pomeridiane e serali. Per gli eventi speciali il prezzo del biglietto è fissato a 8 euro, mentre la rassegna del martedì prevede un ingresso a 4 euro.

Cinema Astoria Anzio, tutti i film e gli orari dal 12 al 18 novembre

La programmazione principale della settimana comprende tre titoli, con orari distribuiti tra pomeriggio e sera.

“Il rumore delle cose nuove” sarà in sala per tutta la settimana, da giovedì 12 a mercoledì 18 novembre, con quattro spettacoli giornalieri alle 16:00, 18:10, 20:20 e 22:30. È il titolo con il maggior numero di proiezioni nel calendario dell’Astoria.

Spazio anche a “Wild Horse Nine”, in programmazione da giovedì 12 a lunedì 16 novembre, con spettacoli alle 16:00 e alle 22:30. È prevista un’ulteriore proiezione mercoledì 18 novembre alle 16:00.

Terzo film della settimana è “Un tranquillo funerale di famiglia”, in sala da giovedì 12 a domenica 15 novembre alle 18:30 e alle 20:30. Il calendario prosegue con uno spettacolo lunedì 16 e mercoledì 18 alle 18:30, mentre martedì 17 novembre il film sarà proiettato alle 22:30.

Gli eventi speciali: “In un battito” e “2001: Odissea nello spazio” in 4K

Tra gli appuntamenti da segnare in calendario figura “In un battito”, in programma lunedì 16 novembre alle 20:30. La proiezione è presentata come evento speciale, con biglietto a 8 euro.

Ma l’appuntamento più atteso dagli appassionati dei grandi classici sarà quello di mercoledì 18 novembre alle 21:00, quando l’Astoria proporrà “2001: Odissea nello spazio”, il celebre film di Stanley Kubrick, in versione restaurata in 4K.

Un’occasione per riscoprire sul grande schermo un’opera fondamentale della fantascienza cinematografica, attraverso una proiezione dedicata. Anche per questo evento il prezzo indicato è di 8 euro.

Martedì 17 novembre la rassegna cinematografica a 4 euro

Il programma comprende inoltre un appuntamento a prezzo agevolato. Martedì 17 novembre sarà dedicato a “Nel silenzio delle stanze”, proposto nell’ambito della rassegna cinematografica dell’Astoria.

Sono previsti tre spettacoli, alle 16:30, 18:30 e 20:30, con un biglietto speciale da 4 euro.

La rassegna rappresenta una proposta alternativa alla normale programmazione, con una tariffa dedicata agli spettatori.

Cinema Astoria di Anzio, prezzi dei biglietti e abbonamenti

Per le proiezioni ordinarie, il Cinema Astoria comunica le seguenti tariffe:

Biglietto intero: 8 euro.

8 euro. Biglietto intero online: 7 euro.

7 euro. Biglietto ridotto: 6 euro.

6 euro. Eventi speciali del 16 e 18 novembre: 8 euro.

8 euro. Rassegna di martedì 17 novembre: 4 euro.

Sono disponibili anche due formule di abbonamento: 10 ingressi per spettacoli in 2D a 50 euro e 10 ingressi per la rassegna a 35 euro. Entrambe le formule sono indicate come non nominative.