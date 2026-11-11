Cinque Mulini di Cross, Yeman Crippa ai nastri di partenza: l’Azzurro punta alla vittoria

Milano – Dalla classica Maratona di New York, dove ha ottenuto un super secondo posto (leggi qui) , alla classicissima italiana della Cinque Mulini di Cross. Yeman Crippa, plurimedagliato europeo e italiano delle Fiamme Oro, torna alla specialità in cui è cresciuto e dove ha conquistato i primi successi della carriera. La gara lombarda è in programma il 22 novembre e a San Vittore Olona (Milano) è tutto pronto.