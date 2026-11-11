IN GARA|
Cinque Mulini di Cross, Yeman Crippa ai nastri di partenza: l’Azzurro punta alla vittoria
Di ritorno dalla Maratona di New York, l’atleta delle Fiamme Oro torna alla classicissima italiana
Milano – Dalla classica Maratona di New York, dove ha ottenuto un super secondo posto (leggi qui) , alla classicissima italiana della Cinque Mulini di Cross. Yeman Crippa, plurimedagliato europeo e italiano delle Fiamme Oro, torna alla specialità in cui è cresciuto e dove ha conquistato i primi successi della carriera. La gara lombarda è in programma il 22 novembre e a San Vittore Olona (Milano) è tutto pronto.
Anche quest’anno i Cinque Mulini rappresentano la tappa del World Athletics Cross Country Tour Gold, il massimo circuito mondiale della specialità.
Il palmares – Fonte FIDAL/fidal.it
Due volte medaglia d’oro agli Europei, sui 10.000 metri nel 2022 e nella mezza maratona nel 2024, il fuoriclasse trentino si prepara a mettersi di nuovo alla prova nel cross dopo un’annata ricca di risultati di rilievo: il trionfo di aprile alla maratona di Parigi in 2h05:18, diventando il secondo azzurro di sempre sulla distanza, preceduto dal record italiano nella mezza a Napoli con 59:01. Alla rassegna continentale di Birmingham ha poi chiuso al quarto posto nei 10.000 metri. Ora ad attenderlo ci sono ancora una volta i prati del cross più antico d’Italia, uno dei più prestigiosi nel panorama internazionale.
Foto Grana/Fidal (da fidal.it)
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