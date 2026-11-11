Cogefeed delibera 136.000 nuove azioni e prepara il passaggio a Euronext Growth Milan

Per Cogefeed 136.000 azioni in più: il passaggio a Euronext Growth Milan resta subordinato a Borsa Italiana

Il Consiglio di Amministrazione di Cogefeed S.p.A. ha approvato il progetto per trasferire le azioni ordinarie dal Segmento Professionale al mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. Nella stessa seduta notarile ha deliberato un aumento di capitale a pagamento, riservato a quattro investitori istituzionali, per un importo massimo complessivo di 153.000 euro.

L’operazione prevede l’emissione di 136.000 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale espresso e con godimento regolare. Il prezzo di sottoscrizione è stato fissato a 1,125 euro per azione, di cui 0,50 euro imputati a capitale sociale e 0,625 euro a sovrapprezzo. Il termine finale per la sottoscrizione è il 31 dicembre 2026.

Flottante al 12,88% con la sottoscrizione integrale

Se le nuove azioni saranno sottoscritte integralmente, il flottante di Cogefeed salirà al 12,88% del capitale sociale e dei diritti di voto. La società includerà così anche una quota di investitori istituzionali necessaria per raggiungere i requisiti sul flottante minimo previsti dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Nello stesso scenario, il capitale sociale raggiungerà 2.640.000 euro, suddiviso in 5.280.000 azioni ordinarie. Per gli azionisti esistenti l’aumento comporterebbe un effetto diluitivo massimo di circa 2,58% sul capitale sociale e sui diritti di voto.

Il prezzo stabilito dal Consiglio di Amministrazione incorpora uno sconto dell’8% rispetto alla media aritmetica dei prezzi ufficiali dell’ultimo semestre e del 10% rispetto alla media ponderata per i volumi scambiati, il cosiddetto VWAP, degli ultimi sei mesi. Sul prezzo è stato inoltre rilasciato il parere di congruità del Collegio Sindacale.

Un passaggio ancora subordinato a Borsa Italiana

Il trasferimento dal Segmento Professionale al mercato Euronext Growth Milan non è ancora definitivo. L’iter resta subordinato alla conferma e al provvedimento di Borsa Italiana, oltre che al rilascio delle dichiarazioni di competenza da parte di Cogefeed e di Integrae SIM S.p.A., indicata come Euronext Growth Advisor.

In caso di esito positivo dell’ammissione alle negoziazioni, Integrae SIM agirà anche come operatore Specialist della società dal primo giorno di negoziazione, secondo quanto previsto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.

Il Consiglio di Amministrazione presenta il passaggio come un’operazione destinata a sostenere la crescita e il consolidamento di Cogefeed e del gruppo attivo nello sviluppo e nella realizzazione di impianti da fonti rinnovabili. Tra gli effetti indicati figurano la possibilità di negoziazione per gli investitori retail, un possibile aumento della liquidità del titolo e l’ampliamento della base azionaria.

La società segnala inoltre che l’ingresso degli investitori istituzionali potrebbe rafforzare visibilità, reputazione e credibilità istituzionale, oltre a favorire future operazioni di raccolta di capitali e potenziali partnership industriali. Poiché l’aumento è rivolto esclusivamente a investitori qualificati, Cogefeed è esentata dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo di offerta. L’operazione non è qualificata come transazione con parti correlate.

Cogefeed è stata assistita da Ashurst Perkins Coie UK LLP Studio Legale Associato in qualità di advisor legale.

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