Columbia presenta Roffe Ridge, la nuova collezione da sci donna tra tecnologia e stile

La nuova linea di abbigliamento da sci femminile di Columbia Sportswear combina materiali tecnici, protezione dal freddo e design contemporaneo. Giacche e pantaloni pensati per le piste e il tempo libero in montagna.

L’abbigliamento da sci femminile punta sempre più sulla combinazione tra funzionalità tecnica e attenzione al design, con capi adatti sia alle attività sportive sia ai momenti di relax in montagna. In questo contesto, Columbia Sportswear presenta Roffe Ridge, la nuova collezione da sci donna che unisce tecnologie per la protezione dalle condizioni invernali, materiali ricercati e linee contemporanee.

Ispirata all’estetica delle giacche imbottite della linea AMAZE, la collezione si distingue per volumi ampi, tagli squadrati, abbinamenti tono su tono e tessuti opachi dalla finitura vellutata. L’obiettivo è coniugare le esigenze dell’abbigliamento tecnico da montagna con una maggiore versatilità d’utilizzo.

Roffe Ridge: la giacca da sci Columbia con tecnologie contro freddo e neve

Tra i capi principali della nuova linea figura la giacca da sci imbottita Roffe Ridge, progettata per garantire isolamento termico e protezione dagli agenti atmosferici durante le giornate sulla neve.

Il modello integra diverse tecnologie sviluppate da Columbia, a partire da Omni-Tech, una membrana impermeabile e traspirante che contribuisce a proteggere da neve e umidità. La fodera termoriflettente Omni-Heat Infinity è invece studiata per trattenere il calore corporeo, mentre la costruzione Heat Seal contribuisce a ridurne la dispersione.

Completa la struttura un’imbottitura in piumino certificato RDS, con potere di riempimento pari a 650, pensata per assicurare isolamento termico senza aumentare eccessivamente il peso del capo.

La giacca presenta una vestibilità ampia e un design che richiama le tendenze dell’abbigliamento outdoor contemporaneo. Il prezzo al pubblico è di 330 euro.

Pantaloni da sci donna: elasticità e libertà di movimento

La collezione comprende anche i pantaloni da sci Roffe Ridge, realizzati in tessuto elasticizzato in quattro direzioni per favorire la mobilità durante le discese.

Le ginocchia preformate sono progettate per accompagnare i movimenti, mentre il trattamento idrorepellente Omni-Shield aiuta a limitare l’assorbimento dell’umidità sulla superficie del tessuto.

Anche in questo caso, Columbia ha scelto un design che combina caratteristiche tecniche e attenzione alla vestibilità, con un modello utilizzabile non soltanto durante l’attività sciistica, ma anche nei momenti di pausa e nel tempo libero in montagna.

Il prezzo al pubblico dei pantaloni è di 140 euro.

Abbigliamento da sci femminile: Columbia punta sulla versatilità

Con il lancio della linea Roffe Ridge, Columbia amplia la propria offerta di abbigliamento tecnico da sci per donna, proponendo capi che affiancano alle prestazioni richieste dagli sport invernali elementi stilistici tipici della moda outdoor.

La collezione si inserisce nell’evoluzione dell’abbigliamento da montagna verso soluzioni sempre più versatili, in cui protezione dal freddo, comfort e design convivono nello stesso prodotto.