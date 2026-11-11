Corri per il Verde, il 15 novembre la seconda prova al Parco EUR Castellaccio

Il circuito della 55ª edizione di Corri per il Verde si sposta al Parco EUR Castellaccio: domenica 15 novembre è in programma la seconda delle quattro prove. La manifestazione è organizzata da UISP Roma e segue l’appuntamento dell’8 novembre al Parco della Caffarella, caratterizzato da una grande partecipazione.

La corsa mantiene il suo rapporto con i parchi della Capitale e combina sport, attenzione all’ambiente e partecipazione. L’edizione in corso richiama inoltre la storia della manifestazione con una locandina ispirata alle immagini delle prime edizioni.

Tra gli elementi confermati c’è anche il premio intitolato a Giorgio Lo Giudice , insegnante, giornalista della Gazzetta dello Sport, dirigente dell’atletica romana e fondatore della Lega Atletica Leggera UISP Roma. Il riconoscimento sarà attribuito ai vincitori assoluti del circuito.

«Valorizzare il patrimonio ambientale della città attraverso lo sport – spiegano dall’Uisp – creando momenti di incontro, aggregazione e condivisione aperti ad atleti di ogni età e livello»: è questa la missione indicata per la manifestazione, che propone i parchi cittadini come luoghi di sport e partecipazione.