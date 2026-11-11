Corri per il Verde, il 15 novembre la seconda prova al Parco EUR Castellaccio
La 55ª edizione di Corri per il Verde arriva al Parco EUR Castellaccio per la seconda delle quattro prove, dopo la tappa alla Caffarella.
Il circuito della 55ª edizione di Corri per il Verde si sposta al Parco EUR Castellaccio: domenica 15 novembre è in programma la seconda delle quattro prove. La manifestazione è organizzata da UISP Roma e segue l’appuntamento dell’8 novembre al Parco della Caffarella, caratterizzato da una grande partecipazione.
La corsa mantiene il suo rapporto con i parchi della Capitale e combina sport, attenzione all’ambiente e partecipazione. L’edizione in corso richiama inoltre la storia della manifestazione con una locandina ispirata alle immagini delle prime edizioni.
Le tappe successive
Il calendario proseguirà il 22 novembre nella Riserva Naturale della Valle dell’Aniene. L’ultima prova è fissata per il 13 dicembre al Parco di Centocelle.
Tra gli elementi confermati c’è anche il premio intitolato a Giorgio Lo Giudice, insegnante, giornalista della Gazzetta dello Sport, dirigente dell’atletica romana e fondatore della Lega Atletica Leggera UISP Roma. Il riconoscimento sarà attribuito ai vincitori assoluti del circuito.
«Valorizzare il patrimonio ambientale della città attraverso lo sport – spiegano dall’Uisp – creando momenti di incontro, aggregazione e condivisione aperti ad atleti di ogni età e livello»: è questa la missione indicata per la manifestazione, che propone i parchi cittadini come luoghi di sport e partecipazione.
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Fonte originale: Dalla Caffarella all’Eur, torna la corsa tra sport e natura