Ex Ilva, l’Inps pagherà la cassa a 8.622 lavoratori: nessuna intesa a Taranto

Il nodo dell’ex Ilva resta aperto: a dicembre l’Inps subentra nei pagamenti per 8.622 lavoratori

Al Ministero del Lavoro si è concluso senza accordo il confronto tra i sindacati dei metalmeccanici e Acciaierie d’Italia sulla cassa integrazione straordinaria richiesta dopo la sospensione degli impianti dell’area a caldo dello stabilimento di Taranto.

L’intesa non è stata raggiunta, ma è stato chiarito il meccanismo di erogazione del trattamento. Dalle prossime scadenze sarà direttamente l’Inps a pagare la cassa ai lavoratori, mentre l’azienda non anticiperà più gli importi per mancanza di risorse.

Il calendario dei pagamenti

Il 12 novembre Acciaierie d’Italia verserà regolarmente gli stipendi relativi a ottobre, mese nel quale si è lavorato per gran parte del periodo e l’utilizzo della cassa è stato ancora limitato.

Dal 12 dicembre, invece, l’Inps accrediterà direttamente la cassa ai dipendenti sospesi dalla produzione. Nella stessa data l’azienda invierà il cedolino con le ore effettivamente lavorate e l’eventuale integrazione economica spettante.

La misura, che partirà con un decreto del Ministero del Lavoro, durerà fino a febbraio prossimo, salvo proroghe o modifiche normative. L’integrazione attualmente finanziata dallo Stato fino a giugno garantisce una copertura pari al 70% della retribuzione.

Le richieste dei sindacati

Guglielmo Gambardella della Uilm ha parlato di una cassa “dolorosa e drammatica per i numeri coinvolti” e ha chiesto che non si verifichi “nemmeno un giorno di ritardo” nei pagamenti.

Per Valerio D’Alò della Fim Cisl, resta centrale il futuro dello stabilimento. Il sindacalista ha richiamato la gara per l’area e la presenza di un gruppo italiano come Arvedi, chiedendo inoltre un incontro a Palazzo Chigi su occupazione, lavori usuranti, incentivi all’esodo e misure per il ritorno al lavoro.

Loris Scarpa della Fiom Cgil ha spiegato che non c’erano le condizioni per firmare una cassa per 8.622 persone e ha segnalato l’assenza di risposte esaustive su salute, sicurezza e ambiente. Franco Rizzo dell’Usb ha riferito che non è stato possibile discutere nel merito di esodi, prepensionamenti, lavori di pubblica utilità e altre proposte sugli esuberi.