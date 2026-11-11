Fiumicino, al via i lavori al parco di Monte Solarolo: 8mila metri quadrati da riqualificare

Previsti percorsi pedonali e aree tematiche, spazi destinati allo sport, al fitness e al benessere, oltre a zone picnic e giochi inclusivi

Fiumicino, 11 novembre 2026 – Al via i lavori per la riqualificazione del Parco di Monte Solarolo, a Isola Sacra, dove un’area verde di circa 8mila metri quadrati sarà trasformata in uno spazio pubblico dedicato allo sport, al tempo libero e alla socialità. Il progetto, promosso da Aeroporti di Roma e Lagardère Travel Retail Italia, in collaborazione con il Comune di Fiumicino, prevede la realizzazione di percorsi attrezzati, giochi inclusivi, aree picnic e la piantumazione di 41 nuovi alberi.

L’avvio dell’intervento è stato celebrato mercoledì 11 novembre con un’iniziativa simbolica nell’area del futuro parco, durante la quale sono stati piantati alcuni alberi. L’obiettivo è recuperare uno spazio verde oggi poco utilizzato e renderlo maggiormente accessibile e fruibile dai cittadini, con particolare attenzione alle esigenze di persone di diverse età e abilità.

Parco di Monte Solarolo, cosa prevede il progetto

Il piano di riqualificazione interessa un’area di circa 8mila metri quadrati a Isola Sacra e punta alla creazione di un parco urbano multifunzionale. Sono previsti percorsi pedonali e aree tematiche, spazi destinati allo sport, al fitness e al benessere, oltre a zone picnic e giochi progettati secondo criteri di inclusività.

Una parte dell’intervento riguarderà il patrimonio arboreo e la sistemazione del verde. Il progetto comprende infatti la messa a dimora di 41 nuove alberature, suddivise in 8 carrubi, 8 sugheri e 25 pini d’Aleppo. È prevista anche la formazione di un nuovo tappeto erboso.

L’accessibilità rappresenta uno degli elementi centrali della progettazione, con l’intenzione di realizzare un luogo di aggregazione utilizzabile da bambini, famiglie e persone con differenti capacità motorie.

Non sono stati indicati, nel comunicato di presentazione, i tempi previsti per la conclusione dei lavori né una data di apertura del parco riqualificato.

Costa: «Restituiremo ai cittadini uno spazio di incontro»

A sottolineare il valore dell’intervento è stato l’assessore all’Ambiente del Comune di Fiumicino, Stefano Costa, che ha evidenziato il ruolo della collaborazione tra amministrazione pubblica e imprese.

“Una città cresce non soltanto attraverso le opere pubbliche, ma anche grazie alla capacità di coinvolgere le realtà che operano sul territorio in un progetto condiviso di sviluppo”, ha dichiarato Costa.

“La riqualificazione del Parco di Monte Solarolo è un esempio significativo di questa visione: un intervento che nasce dalla collaborazione tra Amministrazione comunale e imprese e che restituirà ai cittadini uno spazio di incontro, socialità e benessere”.

L’assessore ha quindi ringraziato Aeroporti di Roma e Lagardère Travel Retail Italia per il contributo alla realizzazione del progetto, richiamando il ruolo che gli investimenti delle aziende possono svolgere nella valorizzazione degli spazi pubblici.

Per Veronica Pamio, Senior Vice President External Affairs, Sustainability & Destination Management di Aeroporti di Roma, il nuovo parco rappresenta un intervento legato al rapporto tra la società aeroportuale e il territorio.

“Il nuovo parco di via Monte Solarolo testimonia l’impegno di Aeroporti di Roma a contribuire, in collaborazione con le istituzioni locali, alla qualità degli spazi e dei servizi a disposizione della comunità di Fiumicino”, ha dichiarato Pamio, sottolineando come un’area verde curata e accessibile possa offrire nuove occasioni di incontro e vita all’aperto.

Anche Camilla Marini, Head of Digital Marketing & Communication di Lagardère Travel Retail Italia, ha evidenziato il significato dell’iniziativa: «Siamo orgogliosi di contribuire, insieme ad Aeroporti di Roma e al Comune di Fiumicino, alla realizzazione di un nuovo spazio verde inclusivo e accessibile che migliorerà la qualità della vita dei cittadini e rafforzerà il legame con la comunità locale».

Dal Parco Tommaso Forti a Monte Solarolo

La riqualificazione di Monte Solarolo si inserisce in un percorso di collaborazione già avviato dalle due aziende con il Comune di Fiumicino. Nel 2024 l’iniziativa aveva portato al recupero del Parco Tommaso Forti, mentre il nuovo intervento punta a realizzare uno spazio verde più articolato, dotato di strutture per attività ricreative e sportive.

Il programma nasce da un’intesa avviata nel 2021 da Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys che gestisce gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, e Lagardère Travel Retail, nell’ambito delle iniziative per la progressiva sostituzione delle shopper in plastica vendute in alcuni punti vendita degli aeroporti romani con sacchetti di carta o riutilizzabili.