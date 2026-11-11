Frigoriferi e telecamere di casa nel mirino degli hacker: come difendersi

Roma, 11 novembre 2026 – Attacchi hacker, privacy e dati sensibili tornano al centro dell’attenzione e delle preoccupazioni dopo l’ondata di attacchi informatici che, nelle ultime settimane, ha fatto scattare l’allarme in molti Paesi europei, Italia inclusa. Dopo quanto accaduto nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2026 — con l’hackeraggio dei sistemi di regolazione dei banchi frigo in migliaia di supermercati in mezza Europa e l’esfiltrazione di un archivio di circa 220 megabyte (contenente 302 file riservati) dalla Direzione Investigativa Antimafia italiana — il timore che i cybercriminali possano accedere anche ai dispositivi domestici ed estrapolare dati sensibili di milioni di famiglie si fa sempre più tangibile.

Frigoriferi smart e telecamere domestiche: quali sono i rischi degli attacchi hacker

Infatti, la tecnologia che regola a distanza i banchi frigo commerciali tramite una connessione in rete è la stessa usata nei nostri frigoriferi smart domestici: l’elettrodomestico, esattamente come un computer, resta costantemente collegato a Internet. Agli occhi di un hacker rappresenta un varco di accesso per penetrare nella rete domestica, raggiungere PC e smartphone, intercettare le app bancarie, scoprire le abitudini degli inquilini o, peggio ancora, prendere il controllo del sistema di videosorveglianza. Tra i dispositivi più vulnerabili figurano proprio le telecamere da interno, specialmente quando alla sicurezza si preferisce la convenienza di prodotti acquistati su store online economici o da rivenditori poco affidabili.

Le nostre case sono sempre più intelligenti grazie all’impiego di elettrodomestici connessi alla rete e gestiti tramite cloud. Cosa si rischia, dunque, e quali abitudini occorre adottare per proteggere i nostri dati personali?

Come gli hacker entrano nella rete Wi-Fi di casa e nei dispositivi smart

I software utilizzati dai cybercriminali eseguono scansioni automatiche sul Web alla ricerca di dispositivi raggiungibili che utilizzano ancora le credenziali di fabbrica. Una volta individuato il bersaglio, l’hacker tenta l’accesso provando le combinazioni più comuni oppure sfrutta una vulnerabilità nota, magari già corretta dal produttore ma mai aggiornata dall’utente. Nelle abitazioni, l’anello debole della catena è spesso il router: una rete Wi-Fi con una password debole o obsoleta consente a chiunque si trovi nelle vicinanze di intercettare i dati scambiati tra gli elettrodomestici e il cloud. Se il router non è sicuro, di conseguenza non lo sarà nessuno dei dispositivi smart che ne dipendono.

Come difendersi?

La prima regola consiste nell’aggiornare regolarmente i software di tutti i dispositivi connessi: dal router al frigorifero smart, passando per l’aspirapolvere robot fino allo smartphone. Il primo passo fondamentale per proteggersi è modificare subito le credenziali d’accesso predefinite inviate dal produttore. È altrettanto cruciale installare tempestivamente gli aggiornamenti di sistema, che correggono le falle di sicurezza note e ostacolano l’azione dei malintenzionati.

Laddove possibile, è inoltre consigliabile creare una “rete ospiti” dedicata esclusivamente agli elettrodomestici IoT, impedendo così che un’eventuale intrusione possa propagarsi ai PC e agli smartphone personali. Se invece non si utilizzano le funzionalità wireless o il controllo remoto dei propri elettrodomestici, è preferibile disattivarne del tutto l’accesso a distanza.

Cyber Resilience Act: le nuove regole dell’Unione Europea contro gli attacchi informatici

In questo scenario, l’Unione Europea punta a irrobustire le proprie difese informatiche. La Commissione Europea ha proposto l’esclusione delle tecnologie cinesi dalle reti 5G e dalle infrastrutture dei servizi essenziali quali reti elettriche e idriche, settore energetico, banche, sanità e pubblica amministrazione. All’orizzonte c’è anche il Cyber Resilience Act, la normativa pensata per elevare gli standard di sicurezza dei dispositivi di uso quotidiano, imponendo ai fabbricanti l’obbligo di segnalare qualsiasi vulnerabilità sfruttata entro 24 ore.

Privacy e sicurezza domestica: proteggere la casa dagli hacker