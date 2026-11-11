Frodi fiscali tra Roma e Latina, 30 misure cautelari: 100mila euro e gioielli nascosti nel tavolo da biliardo

Operazione della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Velletri: sette persone in carcere, 15 ai domiciliari e otto interdette. Già sequestrati beni per oltre 13 milioni di euro

Roma, 11 novembre 2026 – Trenta misure cautelari, 64 società utilizzate per emettere fatture false, oltre 24 milioni di euro di operazioni fittizie e quasi 23 milioni di crediti fiscali inesistenti. Sono i numeri della maxioperazione condotta dalla Guardia di Finanza di Roma, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Velletri, contro un’organizzazione accusata di aver costruito un articolato sistema di frodi fiscali e riciclaggio, con ramificazioni in diverse province italiane.

L’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri riguarda 30 indagati: per sette è stata disposta la custodia cautelare in carcere, per 15 gli arresti domiciliari e per altri otto il divieto di assumere cariche direttive societarie per 12 mesi. I provvedimenti sono stati eseguiti dai finanzieri della Compagnia di Nettuno, con il supporto dei reparti di Roma, Latina, Bergamo, Cosenza, Lodi e Milano.

L’operazione rappresenta un nuovo sviluppo dell’inchiesta che, lo scorso 29 settembre, aveva già portato al sequestro di beni per oltre 13 milioni di euro. Tra i ritrovamenti più singolari figurano oltre 100mila euro in contanti e preziosi per un valore superiore a 300mila euro, nascosti all’interno di un tavolo da biliardo.

Frodi fiscali tra Roma e Latina: il sistema delle 64 società cartiere

Le indagini, avviate nel 2023, hanno consentito agli investigatori di ricostruire quello che viene descritto come un complesso meccanismo fraudolento, riconducibile a un’organizzazione radicata principalmente tra le province di Roma e Latina.

Al centro del sistema, secondo l’ipotesi accusatoria, operavano 64 società “cartiere”, ossia imprese utilizzate per emettere documentazione fiscale relativa a operazioni inesistenti.

Le società avrebbero prodotto fatture false per oltre 24 milioni di euro, determinando un’evasione d’imposta superiore a 4 milioni e la creazione di crediti fiscali inesistenti per quasi 23 milioni di euro.

Secondo la ricostruzione della Guardia di Finanza, questi crediti sarebbero stati successivamente coinvolti in operazioni di riciclaggio e reimpiego di denaro nell’economia legale, anche attraverso l’acquisto di immobili di pregio e beni di lusso.

Un sistema che, nella prospettazione degli inquirenti, avrebbe consentito agli indagati di sfruttare società e operazioni commerciali fittizie per ottenere vantaggi fiscali indebiti e movimentare risorse finanziarie.

Centomila euro e gioielli nascosti nel tavolo da biliardo

Uno degli elementi emersi durante le attività investigative riguarda le modalità con cui parte dei beni sarebbe stata occultata.

Nel corso delle perquisizioni, effettuate anche con il supporto dello S.C.I.C.O., il Servizio centrale investigazione criminalità organizzata della Guardia di Finanza, e delle unità cinofile “cash dog” del Gruppo di Fiumicino, i militari hanno individuato oltre 100mila euro in contanti e gioielli per un valore superiore a 300mila euro nascosti dentro un tavolo da biliardo.

Le attività hanno portato al sequestro preventivo di disponibilità finanziarie e immobili, nell’ambito di un’operazione che già a settembre aveva interessato beni per oltre 13 milioni di euro.

Gli ulteriori accertamenti e le perquisizioni hanno contribuito, secondo gli investigatori, a consolidare il quadro indiziario nei confronti delle persone coinvolte.

Sette in carcere e 15 ai domiciliari: le decisioni del gip

Le nuove misure cautelari sono state disposte dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri, che, all’esito degli interrogatori di garanzia richiamati nel comunicato della Guardia di Finanza, ha ritenuto confermato il quadro dei gravi indizi e sussistente il pericolo concreto di reiterazione delle condotte contestate.

L’ordinanza prevede sette custodie cautelari in carcere e 15 arresti domiciliari. Per altri otto indagati è stata invece applicata la misura interdittiva del divieto di assumere incarichi direttivi nelle società per un anno.

Le contestazioni formulate a vario titolo comprendono associazione per delinquere, dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti, indebita compensazione di crediti fiscali, riciclaggio, autoriciclaggio e indebita percezione di erogazioni pubbliche. L’inchiesta riguarda anche la possibile responsabilità amministrativa degli enti in relazione alle società coinvolte.