Gli atleti delle Fiamme Gialle al ‘Goretti’ di Latina: speciale appuntamento con i piccoli ricoverati

Latina, 11 novembre 2026 – Una mattinata diversa, quella vissuta oggi all’Ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, che ha avuto come protagonisti i bambini ospiti dei reparti di Pediatria e Neonatologia. A sorprenderli sono stati i canoisti e i canottieri delle Fiamme Gialle di Sabaudia accompagnati dalla loro mascotte, un grifone in abbigliamento gialloverde da gara, che si è intrattenuta donando gadget e lasciandosi andare a innumerevoli abbracci.

Gli atleti insieme ai finanzieri del III Nucleo sono stati accolti e accompagnati nella visita dal Prof. Riccardo Lubrano, Direttore della UOC universitaria di Pediatria e Neonatologia dell’ospedale, insieme ai medici e agli infermieri che lavorano nei reparti. L’iniziativa è stata pienamente condivisa e sostenuta dalla Direttrice Generale della Asl di Latina, Dott.ssa Sabrina Cenciarelli, e organizzata dalla Direttrice di Staff, Dott.ssa Assunta Lombardi.

Tra gli atleti presenti, il terracinese due volte bronzo olimpico in “quattro senza” Matteo Lodo che, per l’occasione, ha dato la possibilità a tutti i presenti di toccare con mano la medaglia conquistata ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020.

L’operazione “Regaliamo un Sorriso”, nome dell’iniziativa che ha permesso quest’oggi alle Fiamme Gialle di donare un momento di serenità e spensieratezza ai piccoli e alle loro famiglie presenti al Goretti, è un’attività che i Gruppi Sportivi Fiamme Gialle portano avanti ormai da diversi coinvolgendo le diverse realtà ospedaliere della penisola.

Foto Ufficio Stampa Fiamme Gialle