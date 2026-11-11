LO SCONTRO
Incidente sulla Roma-Fiumicino, scontro tra camion e auto: un ferito
Un mezzo pesante e una vettura coinvolti nell’incidente al chilometro 5,700, in direzione Fiumicino. La circolazione è stata temporaneamente deviata nell’area di servizio
Fiumicino, 11 novembre 2026 – Incidente stradale sull’autostrada A91 Roma-Fiumicino, dove un mezzo pesante e un’automobile si sono scontrati nella giornata di oggi, mercoledì 11 novembre, provocando il ferimento di una persona. L’impatto è avvenuto al chilometro 5,700, in direzione Fiumicino, rendendo necessaria la chiusura temporanea della carreggiata e la deviazione del traffico.
A comunicarlo è stata Anas, che ha disposto le misure necessarie per consentire la gestione dell’incidente e le operazioni di ripristino della circolazione. In un successivo aggiornamento, la società del Gruppo FS ha confermato che l’incidente è stato risolto e la viabilità è stata ripristinata.
Incidente sulla Roma-Fiumicino, un ferito e traffico deviato
Secondo le informazioni diffuse da Anas, nello scontro sono rimasti coinvolti un camion e una vettura. Il bilancio è di una persona ferita, ma non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle sue condizioni né sulla dinamica dell’incidente.
A seguito dell’impatto, la carreggiata dell’autostrada A91 in direzione Fiumicino è stata temporaneamente chiusa al traffico. Durante l’interruzione, i veicoli sono stati deviati attraverso un’area di servizio.
Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della circolazione e nelle attività necessarie a ripristinare il normale transito dei mezzi.
Roma-Fiumicino, viabilità ripristinata dopo l’incidente
La chiusura ha avuto carattere temporaneo. Con una successiva comunicazione, Anas ha confermato la risoluzione dell’incidente e il ripristino della viabilità sull’autostrada in direzione dell’aeroporto Leonardo da Vinci. Per informazioni aggiornate sulla circolazione stradale è disponibile il servizio clienti Pronto Anas, al numero verde gratuito 800 841 148.