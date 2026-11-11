L’Amerigo Vespucci arriva a Civitavecchia: orari, accessi e parcheggi

Civitavecchia, 11 novembre 2026 – L’Amerigo Vespucci torna protagonista nel porto di Civitavecchia. Da giovedì 12 a mercoledì 18 novembre, lo storico veliero della Marina Militare farà tappa nella città portuale nell’ambito della Campagna 2026, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di salire a bordo e conoscere da vicino una delle navi più rappresentative della tradizione marinara italiana.