MARINA MILITARE
L’Amerigo Vespucci arriva a Civitavecchia: orari, accessi e parcheggi
Il veliero della Marina Militare resterà in porto fino al 18 novembre. Cinque giorni di visite a bordo, bus navetta gratuito e percorsi pedonali per raggiungere la nave
Civitavecchia, 11 novembre 2026 – L’Amerigo Vespucci torna protagonista nel porto di Civitavecchia. Da giovedì 12 a mercoledì 18 novembre, lo storico veliero della Marina Militare farà tappa nella città portuale nell’ambito della Campagna 2026, offrendo a cittadini e turisti l’opportunità di salire a bordo e conoscere da vicino una delle navi più rappresentative della tradizione marinara italiana.
La sosta durerà una settimana, ma le visite al pubblico saranno consentite dal 12 al 16 novembre, secondo un calendario di aperture comunicato dalla Marina Militare. Durante la permanenza sono previsti anche incontri con le istituzioni, le autorità locali, gli studenti e gli organi di informazione.
Amerigo Vespucci a Civitavecchia: giorni e orari delle visite
La nave scuola sarà aperta ai visitatori per cinque giorni consecutivi, da giovedì 12 a lunedì 16 novembre.
Gli orari previsti sono:
- Giovedì 12 novembre: dalle 14 alle 18.
- Venerdì 13 novembre: dalle 14 alle 18.
- Sabato 14 novembre: dalle 14 alle 17.
- Domenica 15 novembre: dalle 14 alle 18.
- Lunedì 16 novembre: dalle 14 alle 18.
Il programma prevede quindi un’unica variazione per sabato 14 novembre, quando le visite termineranno un’ora prima rispetto alle altre giornate.
La nave rimarrà nel porto di Civitavecchia fino a mercoledì 18 novembre, ma per il 17 e il 18 novembre non sono indicate aperture al pubblico.
Come raggiungere la nave: parcheggi, ingressi e bus gratuito
Per consentire l’afflusso dei visitatori, sono state definite specifiche modalità di accesso all’area portuale. Non sarà possibile entrare in porto con la propria automobile per raggiungere l’Amerigo Vespucci.
Chi arriverà a Civitavecchia in auto potrà lasciare il veicolo nell’area ex Feltrinelli, situata alle spalle della stazione ferroviaria cittadina, e proseguire verso la nave.
L’accesso pedonale sarà possibile attraverso quattro varchi:
- Varco Vespucci
- Varco Fortezza
- Porta Marina
- Porta Livorno
Sarà inoltre disponibile un servizio di trasporto gratuito in autobus, con fermata di fronte al molo Sardegna, per agevolare gli spostamenti dei visitatori all’interno dell’area portuale.
Accessibilità a bordo: le indicazioni della Marina Militare
La Marina Militare ha diffuso anche alcune informazioni importanti per le persone con difficoltà motorie.
L’Amerigo Vespucci, costruita in un’epoca in cui non erano previsti gli attuali standard di accessibilità, presenta infatti barriere architettoniche che non consentono l’installazione di rampe per l’ingresso delle carrozzine.
Per ragioni tecniche e di sicurezza, l’accesso a bordo non può essere normalmente garantito alle persone con difficoltà di deambulazione che necessitano di ausili, come le sedie a rotelle.