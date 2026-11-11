Lazio, dal 15 novembre obbligo di catene o gomme invernali: tutte le strade interessate
Previste regole specifiche per motocicli e ciclomotori. Tutte le informazioni
Roma, 11 novembre 2026 – Dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 torna nel Lazio l’obbligo di avere a bordo le catene da neve o di utilizzare pneumatici invernali. La disposizione riguarda le strade statali e i raccordi autostradali gestiti da Anas, società del Gruppo FS Italiane, ed è prevista da un’apposita ordinanza emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada.
L’obbligo interessa numerosi tratti della rete stradale regionale, dalla via Cassia alla Salaria, passando per la Flaminia, la Casilina, l’Appia e la Pontina. Le disposizioni saranno segnalate lungo le strade interessate attraverso appositi cartelli verticali.
Catene e pneumatici invernali nel Lazio: le strade interessate
Anas ha comunicato l’elenco dei tratti sui quali sarà necessario rispettare l’obbligo di dotazioni invernali. Di seguito le strade e i relativi riferimenti chilometrici:
- NSA 574, ex SS 578 “Salto Cicolana”: dal km 10,200 al km 13,325.
- SS 156 “Dei Monti Lepini”: dal km 5,100 al km 24,000.
- SS 17 “Dell’Appennino Abruzzese ed Appulo Sannitico”: dal km 0,000 al km 12,250.
- SS 2 “Via Cassia”: dal km 41,400 al km 61,900; dal km 68,600 al km 79,750; dal km 86,900 al km 97,600; dal km 100,360 al km 141,612.
- SS 214 “Maria e Isola Casamari”: dal km 0,000 al km 29,600.
- SS 260 “Picente”: dal km 29,462 al km 48,330.
- SS 3 “Via Flaminia”: dal km 28,980 al km 67,340.
- SS 4 “Via Salaria”: dal km 97,000 al km 144,958.
- SS 471 “Di Leonessa”: dal km 15,785 al km 38,630.
- SS 5 “Via Tiburtina Valeria”: dal km 37,000 al km 65,000.
- SS 578 “Salto Cicolana”: dal km 0,000 al km 49,571.
- SS 6 “Via Casilina”: dal km 30,500 al km 40,880; dal km 42,320 al km 48,800; dal km 51,000 al km 61,320; dal km 64,650 al km 82,020; dal km 88,800 al km 136,544; dal km 140,225 al km 150,353.
- SS 630 “Ausonia”: dal km 0,000 al km 2,850.
- SS 690 “Avezzano-Sora”: dal km 39,350 al km 41,500 e dal km 41,500 al km 63,827.
- SS 7 “Via Appia”: dal km 30,450 al km 38,045.
- SS 74 “Maremmana”: dal km 77,803 al km 81,154.
- SS 749 “Sora-Cassino”: dal km 21,400 al km 42,850.
- SS 749 dir “Sora-Cassino – Diramazione per Cassino”: dal km 0,000 al km 1,050.
Obbligo fino al 15 aprile 2027: le regole per moto e ciclomotori
L’ordinanza prevede un’esenzione per motocicli e ciclomotori, che non sono tenuti ad avere catene a bordo o pneumatici invernali. Per questi veicoli, tuttavia, la circolazione è consentita soltanto in assenza di precipitazioni nevose in corso e quando sulla strada non sono presenti neve o ghiaccio.
Per gli altri mezzi, l’obbligo di dotazioni invernali resterà in vigore fino al 15 aprile 2027 sui tratti indicati.
Anas precisa inoltre che le prescrizioni potranno essere applicate anche al di fuori del periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 aprile, qualora si verifichino precipitazioni nevose o si formi ghiaccio sulla carreggiata. L’obbligo sarà indicato attraverso la segnaletica verticale presente lungo le strade interessate.