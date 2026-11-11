Lazio, dal 15 novembre obbligo di catene o gomme invernali: tutte le strade interessate

Roma, 11 novembre 2026 – Dal 15 novembre 2026 al 15 aprile 2027 torna nel Lazio l’obbligo di avere a bordo le catene da neve o di utilizzare pneumatici invernali . La disposizione riguarda le strade statali e i raccordi autostradali gestiti da Anas , società del Gruppo FS Italiane, ed è prevista da un’apposita ordinanza emanata in attuazione delle norme del Codice della Strada.

L’obbligo interessa numerosi tratti della rete stradale regionale, dalla via Cassia alla Salaria , passando per la Flaminia, la Casilina, l’Appia e la Pontina . Le disposizioni saranno segnalate lungo le strade interessate attraverso appositi cartelli verticali.

Anas ha comunicato l’elenco dei tratti sui quali sarà necessario rispettare l’obbligo di dotazioni invernali. Di seguito le strade e i relativi riferimenti chilometrici:

L’ordinanza prevede un’esenzione per motocicli e ciclomotori, che non sono tenuti ad avere catene a bordo o pneumatici invernali. Per questi veicoli, tuttavia, la circolazione è consentita soltanto in assenza di precipitazioni nevose in corso e quando sulla strada non sono presenti neve o ghiaccio.