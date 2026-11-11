Metromare, difese una donna e i controllori, perdendo un dente: premiato il giovane Francesco Ferretti

Ostia, 11 novembre 2026 – Era intervenuto per difendere una donna e alcuni controllori durante un’aggressione a bordo di un treno della Roma-Lido, rimediando la perdita di un dente e altre ferite. Per quel gesto, il giovane Francesco Ferretti, classe 2009, ha ricevuto il riconoscimento “Energie per Roma 2026”, dedicato a chi si è distinto per azioni di solidarietà e senso civico nella Capitale.

Il premio è stato consegnato martedì 10 novembre dall’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, che ha voluto sottolineare il coraggio e il senso di responsabilità dimostrati dal ragazzo.

L’aggressione sulla Roma-Lido e l’intervento del giovane

L’episodio risale al 23 ottobre scorso, quando Francesco si trovava a bordo di un convoglio della Roma-Lido, nei pressi della stazione di Acilia. Durante il viaggio, un uomo aveva aggredito alcuni controllori e una donna. Il giovane lidense era intervenuto per difenderli, riportando diverse ferite e perdendo un dente. Un gesto che, secondo quanto riferito dall’assessore Ghera, ha contribuito a evitare conseguenze più gravi. Proprio per il comportamento dimostrato in quella circostanza, il ragazzo è stato segnalato per il riconoscimento “Energie per Roma 2026”.

Il riconoscimento e le parole dell’assessore Ghera