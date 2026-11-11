IL RICONOSCIMENTO
Metromare, difese una donna e i controllori, perdendo un dente: premiato il giovane Francesco Ferretti
Il ragazzo, classe 2009, era rimasto ferito durante un’aggressione lo scorso 23 ottobre
Ostia, 11 novembre 2026 – Era intervenuto per difendere una donna e alcuni controllori durante un’aggressione a bordo di un treno della Roma-Lido, rimediando la perdita di un dente e altre ferite. Per quel gesto, il giovane Francesco Ferretti, classe 2009, ha ricevuto il riconoscimento “Energie per Roma 2026”, dedicato a chi si è distinto per azioni di solidarietà e senso civico nella Capitale.
Il premio è stato consegnato martedì 10 novembre dall’assessore ai Trasporti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera, che ha voluto sottolineare il coraggio e il senso di responsabilità dimostrati dal ragazzo.
L’aggressione sulla Roma-Lido e l’intervento del giovane
L’episodio risale al 23 ottobre scorso, quando Francesco si trovava a bordo di un convoglio della Roma-Lido, nei pressi della stazione di Acilia. Durante il viaggio, un uomo aveva aggredito alcuni controllori e una donna. Il giovane lidense era intervenuto per difenderli, riportando diverse ferite e perdendo un dente. Un gesto che, secondo quanto riferito dall’assessore Ghera, ha contribuito a evitare conseguenze più gravi. Proprio per il comportamento dimostrato in quella circostanza, il ragazzo è stato segnalato per il riconoscimento “Energie per Roma 2026”.
Il riconoscimento e le parole dell’assessore Ghera
“Grazie all’intervento di Francesco si è potuto evitare il peggio. Abbiamo deciso di segnalarlo per il riconoscimento Energie per Roma, perché riteniamo che gesti come quello del giovane di Acilia sono esempi positivi che confermano come i nostri giovani siano ancora e sempre pronti ad agire in difesa dei più deboli”, ha dichiarato Fabrizio Ghera. L’assessore ha quindi rivolto un pensiero alla famiglia e agli amici del ragazzo: “Un gesto per il quale debbono essere orgogliosi i genitori di Francesco e tutti i suoi amici, e anche noi come rappresentanti istituzionali”.