Ostia, casa popolare occupata abusivamente e usata per lo spaccio: recuperato l’immobile

Un alloggio occupato abusivamente e utilizzato per la vendita di droga è stato restituito all’ente proprietario. Maxioperazione dei Carabinieri sul litorale: sei arresti e 15 denunce

Ostia, 11 novembre 2026 – Sei persone arrestate, 15 denunciate e un alloggio di edilizia popolare, occupato abusivamente e utilizzato come punto di spaccio, restituito all’ente proprietario. È il bilancio di un’operazione straordinaria dei Carabinieri sul litorale romano, condotta dalla Compagnia di Roma Ostia con il supporto dei militari della Compagnia Aeroporti di Fiumicino, del Gruppo Carabinieri di Roma e del Nucleo Cinofili di Santa Maria di Galeria.

L’attività, finalizzata al contrasto dell’illegalità diffusa, ha interessato il territorio tra Ostia, Fiumicino e le aree limitrofe, attraverso controlli stradali, verifiche e perquisizioni. Complessivamente sono state identificate 379 persone e controllati 116 veicoli, mentre le sanzioni per violazioni del Codice della Strada hanno raggiunto 30.889 euro.

Casa popolare occupata e utilizzata per lo spaccio: immobile restituito al proprietario

Uno degli interventi più significativi ha riguardato il recupero di un immobile di edilizia popolare precedentemente occupato abusivamente e, secondo quanto riferito dai Carabinieri, utilizzato come punto di vendita di sostanze stupefacenti.

Durante l’operazione, i militari hanno provveduto a restituire l’alloggio all’ente proprietario, sottraendolo all’utilizzo illecito segnalato nel corso degli accertamenti. Nel comunicato dell’Arma non vengono precisati l’indirizzo dell’immobile né le modalità con cui era stata realizzata l’occupazione.

L’intervento si inserisce nell’attività di contrasto allo spaccio e alle occupazioni abusive svolta nell’ambito dei controlli straordinari sul litorale.

Sei arresti tra droga, evasione e documenti falsi

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri hanno eseguito sei arresti per diverse vicende.

Due uomini sono stati arrestati in esecuzione di distinti provvedimenti restrittivi emessi dal Tribunale di Roma. Un terzo, già sottoposto agli arresti domiciliari, è stato invece rintracciato in strada senza autorizzazione ed è gravemente indiziato del reato di evasione.

Un 21enne romano, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile dopo essere stato trovato, durante un controllo, in possesso di dosi di cocaina e crack e denaro contante.

In un’altra circostanza, una donna fermata durante un controllo alla circolazione stradale è stata sottoposta a una successiva perquisizione domiciliare. Nell’abitazione i militari hanno trovato due panetti di hashish per un peso complessivo di 116 grammi, quattro involucri di crack, 380 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle sostanze.

Il sesto arresto riguarda un uomo gravemente indiziato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Durante i controlli sarebbe stato trovato in possesso di una carta d’identità valida per l’espatrio intestata a un’altra persona, ma con la propria fotografia, oltre a una tessera sanitaria intestata allo stesso soggetto.

Spaccio nella zona dei Lotti: quattro persone sorprese in viale Vasco de Gama

L’attività antidroga ha portato anche alla denuncia di sei persone per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Tra queste figurano quattro soggetti notati dai Carabinieri mentre, secondo la ricostruzione dei militari, cedevano hashish e crack in viale Vasco de Gama, nella zona dei Lotti di Ostia.

Tra le persone denunciate viene segnalato anche un uomo trovato in possesso di 7 grammi di hashish, cinque fucili e due sciabole. Il comunicato non precisa la posizione amministrativa delle armi né eventuali ulteriori contestazioni legate alla loro detenzione.

Complessivamente, 20 persone sono state segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti, nell’ambito delle verifiche condotte dai militari.

Armi, documenti alterati e controlli sulle strade

Le denunce hanno riguardato anche altre violazioni. Cinque persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria per il porto di armi o oggetti atti a offendere: durante i controlli sono stati trovati, a vario titolo, un grimaldello artigianale, una mazza da baseball in ferro e due coltelli.

Altre tre persone sono state denunciate per falsità materiale commessa da privato, perché trovate in possesso di carte d’identità elettroniche alterate attraverso la rimozione del microchip.

Sul fronte della sicurezza stradale, i militari hanno inoltre denunciato un automobilista per guida in stato di ebbrezza, con un tasso alcolemico di 1,15 grammi per litro, e un altro per guida senza patente, già revocata, con recidiva nel biennio.

I controlli alla circolazione hanno portato complessivamente a 43 contravvenzioni al Codice della Strada, per un importo di 30.889 euro.

Commercio abusivo, tre sanzioni e merce per 15mila euro

I Carabinieri hanno effettuato verifiche anche sul commercio irregolare nelle aree pubbliche. Tre persone sono state sanzionate per aver esercitato attività commerciali senza rispettare le disposizioni previste.

Per i soggetti controllati è stato disposto anche l’ordine di allontanamento, mentre il materiale posto in vendita, del valore complessivo dichiarato di 15mila euro, è stato avviato allo smaltimento attraverso AMA.

L’operazione si è conclusa con sei arresti, 15 denunce e numerose contestazioni amministrative, oltre al recupero dell’immobile di edilizia popolare.