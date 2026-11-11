Pattinaggio di Velocità, via alla Coppa del Mondo: l’Italia a Pechino con 13 atleti

L’Italia prenderà parte all’opening del Coppa del Mondo con tredici atleti , sei nel settore femminile e sette nell’ambito maschile.

Fra le donne, le convocate sono Alice Marletti (Fiamme Gialle), Serena Pergher (Fiamme Oro), Giulia Presti (Fiamme Gialle), Linda Rossi (Fiamme Azzurre), Emily Tormen (Fiamme Oro) e Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri).

Tra gli uomini, i selezionati sono Francesco Betti (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Manuel Ghiotto (Fiamme Oro), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) e Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle).

Il team sarà seguito dal direttore tecnico Matteo Anesi, dall’allenatore nazionale Alessandro Mazzoleni Ferracini e dal fisioterapista Gabriele Zazzarini.

Questo il programma della tappa. Gli orari indicati sono quelli del nostro Paese.

1.000 m e 5.000 m maschili

1.000 m e 3.000 m femminili

500 m (Gara-I) e 1.500 m maschili

500 m (Gara-I) e 1.500 m femminili

500 m (Gara-II), Mass Start e Team Pursuit maschili

500 m (Gara-II), Mass Start e Team Pursuit femminili

La copertura televisiva sarà garantita da Rai Sport, RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport (e canali collegati su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels).