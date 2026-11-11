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Pattinaggio di Velocità, via alla Coppa del Mondo: l’Italia a Pechino con 13 atleti
Tutto pronto per la prima tappa del circuito iridato. Le gare dal 13 al 15 novembre
Pechino – Da venerdì 13 a domenica 15 novembre, l’ISU World Cup Speed Skating, ossia il massimo circuito internazionale del pattinaggio velocità su pista lunga, vivrà la sua tappa inaugurale a Pechino (Cina). L’appuntamento ospitato dal National Speed Skating Oval della capitale cinese.
L’Italia prenderà parte all’opening del Coppa del Mondo con tredici atleti, sei nel settore femminile e sette nell’ambito maschile.
Fra le donne, le convocate sono Alice Marletti (Fiamme Gialle), Serena Pergher (Fiamme Oro), Giulia Presti (Fiamme Gialle), Linda Rossi (Fiamme Azzurre), Emily Tormen (Fiamme Oro) e Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri).
Tra gli uomini, i selezionati sono Francesco Betti (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Manuel Ghiotto (Fiamme Oro), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) e Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle).
Il team sarà seguito dal direttore tecnico Matteo Anesi, dall’allenatore nazionale Alessandro Mazzoleni Ferracini e dal fisioterapista Gabriele Zazzarini.
Questo il programma della tappa. Gli orari indicati sono quelli del nostro Paese.
Venerdì 13 novembre (Orari Italiani)
Dalle ore 4:25 – Division B
Dalle ore 10:00 – Division A
Gare in Programma:
1.000 m e 5.000 m maschili
1.000 m e 3.000 m femminili
Sabato 14 novembre (Orari Italiani)
Dalle ore 5:10 – Division B
Dalle ore 10:00 – Division A
Gare in Programma:
500 m (Gara-I) e 1.500 m maschili
500 m (Gara-I) e 1.500 m femminili
Domenica 15 novembre (Orari Italiani)
Dalle ore 5:45 – Division B
Dalle ore 10:00 – Division A
Gare in Programma:
500 m (Gara-II), Mass Start e Team Pursuit maschili
500 m (Gara-II), Mass Start e Team Pursuit femminili
Questo il calendario completo del ISU World Cup 2026-27 di speed-skating:
13-15 novembre: Pechino (Cina)
20-22 novembre: Obihiro (Giappone)
4-6 dicembre: Heerenveen (Olanda)
11-13 dicembre: Stavanger (Norvegia)
29-31 gennaio: Salt Lake City (Usa)
5-7 febbraio: Calgary (Canada)
La copertura televisiva sarà garantita da Rai Sport, RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport (e canali collegati su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels).
Foto ISU (da Ufficio Stampa Fisg)
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