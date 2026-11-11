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Pattinaggio di Velocità, via alla Coppa del Mondo: l’Italia a Pechino con 13 atleti

11 novembre 2026 | 22:47
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di Comunicato Stampa

Comunicato Stampa

Pattinaggio di Velocità, via alla Coppa del Mondo: l&#8217;Italia a Pechino con 13 atleti

Tutto pronto per la prima tappa del circuito iridato. Le gare dal 13 al 15 novembre

Pechino – Da venerdì 13 a domenica 15 novembre, l’ISU World Cup Speed Skating, ossia il massimo circuito internazionale del pattinaggio velocità su pista lunga, vivrà la sua tappa inaugurale a Pechino (Cina). L’appuntamento ospitato dal National Speed Skating Oval della capitale cinese.

L’Italia prenderà parte all’opening del Coppa del Mondo con tredici atleti, sei nel settore femminile e sette nell’ambito maschile.

Fra le donne, le convocate sono Alice Marletti (Fiamme Gialle), Serena Pergher (Fiamme Oro), Giulia Presti (Fiamme Gialle), Linda Rossi (Fiamme Azzurre), Emily Tormen (Fiamme Oro) e Maybritt Vigl (C.S. Carabinieri).

Tra gli uomini, i selezionati sono Francesco Betti (Fiamme Oro), Daniele Di Stefano (Fiamme Oro), Davide Ghiotto (Fiamme Gialle), Manuel Ghiotto (Fiamme Oro), Riccardo Lorello (C.S. Esercito), Michele Malfatti (Fiamme Gialle) e Jeffrey Rosanelli (Fiamme Gialle).

Il team sarà seguito dal direttore tecnico Matteo Anesi, dall’allenatore nazionale Alessandro Mazzoleni Ferracini e  dal fisioterapista Gabriele Zazzarini.

Questo il programma della tappa. Gli orari indicati sono quelli del nostro Paese.

Venerdì 13 novembre (Orari Italiani)

Dalle ore 4:25 – Division B

Dalle ore 10:00 – Division A

Gare in Programma:

1.000 m e 5.000 m maschili

1.000 m e 3.000 m femminili

Sabato 14 novembre (Orari Italiani)

Dalle ore 5:10 – Division B

Dalle ore 10:00 – Division A

Gare in Programma:

500 m (Gara-I) e 1.500 m maschili

500 m (Gara-I) e 1.500 m femminili

Domenica 15 novembre (Orari Italiani)

Dalle ore 5:45 – Division B

Dalle ore 10:00 – Division A

Gare in Programma:

500 m (Gara-II), Mass Start e Team Pursuit maschili

500 m (Gara-II), Mass Start e Team Pursuit femminili

Qui tutte le informazioni legate alla tappa di Pechino della Coppa del Mondo di Speed-Skating .

Questo il calendario completo del ISU World Cup 2026-27 di speed-skating:

13-15 novembre: Pechino (Cina)

20-22 novembre: Obihiro (Giappone)

4-6 dicembre: Heerenveen (Olanda)

11-13 dicembre: Stavanger (Norvegia)

29-31 gennaio: Salt Lake City (Usa)

5-7 febbraio: Calgary (Canada)

La copertura televisiva sarà garantita da Rai Sport, RaiPlay, Discovery+, HBO Max, Eurosport (e canali collegati su Eurosport.it, DAZN, TimVision e Prime Video Channels).

Foto ISU (da Ufficio Stampa Fisg)

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