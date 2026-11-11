Premio Eccellenze 2026, riconoscimento al sindaco di Formia Gianluca Taddeo

Formia, 11 novembre 2026 – Il sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, ha ricevuto il Premio “Eccellenze 2026” per l’attività amministrativa svolta alla guida della città. Il riconoscimento è stato conferito martedì 10 novembre a Palazzo Montecitorio, nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori, presieduto dal deputato Alessandro Caramiello, capogruppo del Movimento 5 Stelle nella XIII Commissione Agricoltura della Camera.

Il premio è stato assegnato al primo cittadino con la seguente motivazione: “Per la costante dedizione, la visione e l’impegno profuso al servizio della comunità, guida attenta e vicina alle esigenze del territorio e dei suoi cittadini”.

Taddeo premiato a Montecitorio: “Un riconoscimento che appartiene a Formia”

Il sindaco ha accolto il riconoscimento dedicandolo ai cittadini e sottolineando il legame tra l’amministrazione comunale e le diverse realtà che compongono il territorio.

“Ricevo questo riconoscimento con grande orgoglio ed emozione, perché sento che non appartiene soltanto a me, ma a tutta la città che oggi ho l’onore di rappresentare. A Montecitorio ho portato la voce di Formia, la sua storia, le sue bellezze e soprattutto l’identità dei suoi cinque borghi, ognuno con le proprie tradizioni, peculiarità e un patrimonio umano e culturale straordinario. Sono cinque realtà che costituiscono l’anima della nostra comunità e che devono essere sempre più valorizzate e coinvolte in un progetto comune”, ha dichiarato Gianluca Taddeo.

Il primo cittadino ha poi richiamato l’importanza di uno sviluppo capace di coinvolgere tutte le componenti della comunità, senza lasciare indietro nessuna parte del territorio.

“La nostra visione è quella di una Formia unita, nella quale nessun borgo e nessuna parte del territorio si sentano ai margini. Crediamo in una crescita collettiva, capace di coinvolgere cittadini, associazioni, attività produttive e tutte le energie positive della città. Lo sviluppo non può riguardare soltanto una parte del territorio, ma deve diventare un’opportunità condivisa”, ha aggiunto.

Taddeo ha infine ringraziato Alessandro Caramiello, presidente dell’Intergruppo Parlamentare, Luca Antonio Pepe, economista ed esperto di legislazione parlamentare, e gli organizzatori dell’iniziativa.

“È un premio che mi inorgoglisce profondamente, perché oggi ho rappresentato un’intera comunità. Lo dedico a tutti i formiani e a quanti, ogni giorno, lavorano per il futuro della nostra città”, ha concluso il sindaco.

A Montecitorio anche il documentario “Ritorno al tratturo”

La giornata alla Camera dei Deputati è stata accompagnata da un appuntamento culturale nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio, dove è stato presentato il documentario “Ritorno al tratturo”.

L’incontro si è aperto con il saluto del vicepresidente della Camera Sergio Costa ed è proseguito con l’intervento della segretaria di Presidenza Annarita Patriarca.

La presentazione ha rappresentato anche un collegamento con un precedente evento organizzato a Formia. Lo scorso 12 luglio, infatti, la città aveva ospitato il regista Francesco Cordio e l’attore Elio Germano nell’Area Archeologica di Caposele, nell’ambito della rassegna “Krisis Summer 2026”.

L’appuntamento aveva offerto un’occasione di confronto sui temi della memoria, dello spopolamento delle aree interne e del rapporto tra le comunità e le proprie radici culturali.

Il Premio Eccellenze 2026

Il riconoscimento ricevuto dal sindaco Taddeo rientra in un’iniziativa nazionale dell’Intergruppo Parlamentare Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori, composto da 50 parlamentari appartenenti a diverse forze politiche e affiancato da un comitato scientifico formato da 300 personalità italiane.