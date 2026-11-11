Rivalutazione pensioni da gennaio 2027: l’INPS include gli assegni oltre quattro volte il minimo

Il cedolino di gennaio 2027 includerà anche le pensioni oltre quattro volte il minimo

INPS ha comunicato che la perequazione delle pensioni sarà applicata dalla rata di gennaio 2027 a tutti i pensionati, compresi quelli con trattamenti superiori a quattro volte il trattamento minimo. Eventuali differenze rispetto alle regole definitive saranno regolate in seguito con un conguaglio.

L’Istituto ha precisato che l’aumento spettante sarà riconosciuto immediatamente nel cedolino e che nessuna pensione resterà bloccata nei primi mesi dell’anno. «In linea con le indicazioni del Governo, l’Istituto ha adottato questa soluzione per tutelare il potere d’acquisto dei pensionati fin dalla prima rata dell’anno», ha dichiarato l’INPS.

Le fasce previste dal nuovo sistema

La disciplina, ancora all’esame del Parlamento, introduce percentuali diverse in base all’importo del trattamento. L’inflazione sarà riconosciuta al 100% per le pensioni fino a quattro volte il minimo, all’85% tra quattro e cinque volte, al 53% tra cinque e sei volte, al 47% tra sei e otto volte, al 37% tra otto e dieci volte e al 32% oltre dieci volte il minimo.

Il trattamento minimo indicato nella fonte è pari a 611,85 euro. La soglia delle quattro volte corrisponde quindi a circa 2.447 euro. In precedenza, l’INPS aveva previsto per gennaio i pagamenti relativi ai trattamenti fino a quattro volte il minimo, mentre per gli assegni superiori aveva indicato una contabilizzazione entro il primo trimestre del 2027.

Il nuovo schema riduce le percentuali previste dall’attuale sistema, che riconosceva il recupero pieno dell’inflazione fino a quattro volte il minimo, il 90% tra quattro e cinque volte e il 75% oltre cinque volte. Il Governo stima un risparmio annuo di circa 1,4 miliardi di euro lordi, pari a circa 850 milioni al netto degli effetti fiscali.

Conguagli dopo l’approvazione delle regole

Il conguaglio servirà a confrontare gli importi erogati inizialmente con quelli risultanti dall’applicazione delle norme definitive. Dopo l’approvazione legislativa e i calcoli dell’INPS potranno essere disposti adeguamenti retroattivi o compensazioni a saldo.

Criteri, soglie e modalità operative restano subordinati all’esame parlamentare. Le eventuali modifiche dovranno essere integrate nei sistemi informatici e nelle procedure dell’INPS, compresa la gestione dei conguagli.