Sicurezza nazionale, Meloni convoca le opposizioni: vertice dopo gli allarmi bomba

Roma, 11 novembre 2026 – Giorgia Meloni convoca i leader delle opposizioni a Palazzo Chigi dopo l’ondata di allarmi bomba che ha coinvolto centinaia di scuole italiane. La presidente del Consiglio ha invitato i rappresentanti delle forze politiche di minoranza a un incontro fissato per giovedì 12 novembre alle ore 9, con l’obiettivo di condividere le informazioni disponibili e affrontare il tema della sicurezza nazionale alla luce delle numerose segnalazioni registrate negli ultimi giorni. Una decisione che arriva dopo una mattinata di evacuazioni e controlli negli istituti scolastici di tutta Italia, raggiunti da email anonime contenenti minacce di attentati.

La convocazione è stata annunciata dalla presidenza del Consiglio, che ha spiegato come il confronto riguarderà non soltanto gli allarmi nelle scuole, ma anche il quadro più ampio delle attività informatiche ostili e delle segnalazioni che hanno interessato diversi servizi pubblici. La premier ha inoltre fissato per il pomeriggio di oggi, alle 16, una prima riunione con i vertici del Governo e degli apparati di sicurezza.

Meloni convoca le opposizioni: incontro il 12 novembre alle 9

L’invito rivolto alle opposizioni segna il passaggio della vicenda dal piano dell’emergenza scolastica a quello del confronto tra Governo e forze parlamentari sulla sicurezza del Paese: “L’incontro sarà l’occasione per condividere le informazioni disponibili e fare il punto sul complesso quadro degli allarmi e delle segnalazioni registrati negli ultimi giorni, anche in relazione alle attività di matrice hacker, comprese le segnalazioni di presunti ordigni negli istituti scolastici”, si legge nella nota della presidenza del Consiglio.

L’esecutivo intende quindi mettere a disposizione dei leader politici gli elementi raccolti dalle autorità competenti, nel tentativo di costruire una valutazione condivisa della situazione: “L’obiettivo del governo è garantire la massima informazione e favorire un confronto istituzionale su una questione che riguarda la sicurezza nazionale e la serenità dei cittadini”, precisa Palazzo Chigi.

Vertice alle 16 con ministri, intelligence e Agenzia per la cybersicurezza

Prima del confronto con le opposizioni, Meloni ha convocato per mercoledì 11 novembre alle ore 16 una riunione a Palazzo Chigi con i principali responsabili della sicurezza nazionale. All’incontro sono stati chiamati i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani e Matteo Salvini, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, quello della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, insieme ai vertici dell’intelligence e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (Acn).

Valditara: “È evidente che ci sia una strategia”. 312 scuole colpite

Sono 312 le scuole italiane coinvolte nell’ondata di allarmi bomba che ha provocato evacuazioni e controlli in numerose città. A fornire il dato è il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, intervenuto durante la trasmissione L’Aria che Tira su La7. Secondo il ministro, la diffusione simultanea delle minacce suggerisce l’esistenza di una strategia coordinata, mentre gli apparati di sicurezza e di intelligence sono al lavoro per individuare i responsabili. Sul fronte giudiziario, la Procura di Genova si prepara ad aprire un fascicolo d’indagine, con diverse ipotesi di reato al vaglio.

L’allerta è scattata dopo l’arrivo di email minatorie nelle caselle di posta elettronica di centinaia di istituti scolastici, provocando l’attivazione delle procedure di sicurezza e, in numerosi casi, l’evacuazione precauzionale degli edifici. Le segnalazioni hanno interessato scuole di ogni ordine e grado, coinvolgendo studenti, insegnanti, personale amministrativo e forze dell’ordine.

Nel suo intervento televisivo, Valditara ha collegato l’episodio a una serie più ampia di minacce rivolte, nelle ultime settimane, a servizi e infrastrutture: “Mi dicono da Roma che sono 312 le scuole in tutta Italia che sono state coinvolte in questo attacco informatico”, ha dichiarato il ministro.