Sinner: “Anche Antonelli ha passato momenti difficili, ci accomuna la normalità”

“Quello che ha fatto Kimi è incredibile. Facile parlare ora, ma anche lui ha passato momenti difficili. Dopo una prima stagione difficile, ha lavorato e imparato tanto, solo un fenomeno impara così in fretta”. Jannik Sinner è schietto, diretto. E nel complimentarsi con Kimi Antonelli, fresco campione del mondo di Formula 1, loda in primis lo spirito e la tenacia del pilota della Mercedes. E una mentalità fuori dal comune, che ha portato il ventenne bolognese a trionfare alla seconda stagione nel Circus dopo un anno tempestato di difficoltà.