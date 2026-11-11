Tempesta Charles: piogge e temporali tra giovedì e venerdì, sabato calo termico

Tempesta Charles: giovedì 12 novembre piogge e temporali al Centro-Nord, venerdì instabilità e sabato temperature in calo.

La Tempesta Charles porterà un peggioramento del tempo sull’Italia da giovedì 12 novembre, con piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord. L’instabilità proseguirà venerdì 13, mentre sabato 14 novembre sono previste schiarite alternate a piovaschi e un calo delle temperature.

Giovedì 12 novembre, il peggioramento al Centro-Nord

Al Nord il maltempo interesserà Liguria e Triveneto, con rovesci e locali temporali anche intensi. La situazione tenderà ad attenuarsi in serata sul Nordovest, mentre le massime resteranno tra 12 e 15°C.

Il Centro sarà interessato da un rapido peggioramento: le piogge e i temporali, anche forti, colpiranno la Toscana e si estenderanno in forma più attenuata a Umbria, Lazio e Marche. Le temperature massime saranno comprese tra 15 e 20°C.

Al Sud il peggioramento inizierà dalla Sardegna, con rovesci in estensione sparsa entro sera a Campania, Lucania e Calabria. Le temperature saranno in aumento, con valori massimi tra 19 e 24°C.

Venerdì 13 novembre, instabilità tra Nordest e regioni centrali

La giornata resterà a tratti instabile su Est Liguria, Emilia Romagna e Nordest, dove sono previsti piogge e rovesci anche temporaleschi. Sarà più soleggiato sulle Alpi e al Nordovest. Le massime saliranno tra 14 e 19°C.

Al Centro piogge e rovesci interesseranno soprattutto Toscana, alto Lazio, Marche e Umbria, con fenomeni più intensi nelle zone interne. In Abruzzo il tempo sarà migliore. Al Sud saranno più frequenti i rovesci in Campania, mentre altrove prevarranno condizioni più asciutte; massime tra 20 e 25°C.

Sabato 14 novembre, temperature in diminuzione

Sabato sono previste nubi sparse e schiarite al Nord, più ampie sul Nordest. Sul Nordovest aumenteranno gli addensamenti, con deboli piovaschi sulle Alpi occidentali. Le temperature saranno in calo, con massime tra 12 e 15°C.

Al Centro qualche pioggia potrà interessare l’Abruzzo al mattino e il basso Lazio nel pomeriggio; altrove il tempo sarà più soleggiato e asciutto. Al Sud resterà una certa instabilità su Sardegna e regioni peninsulari, con piovaschi intermittenti, mentre Sicilia e aree ioniche avranno più sole. Le massime scenderanno rispettivamente a 14-18°C e 16-21°C.